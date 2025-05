Lidhur me ngjarjen e rëndë nga dita e djeshme në Laç, mësohet se ka ndërruar jetë 24-vjeçari Gerald Bitri.

Burime për gazetarin e Klan News, Martin Marku, bëjnë me dije se i riu nuk ka arritur t’u mbijetojë plagëve, duke humbur jetën në spital. Ky i fundit ishte paraqitur në spital me dy emra, Gerald Bitri dhe me inicialet G.K., ndërsa po punohet për identifikimin e saktë të viktimës.

Më poshtë gjendet fotoja e viktimës Bitri, e siguruar nga gazetari Martin Marku.

Gerald Bitri, viktima e mbetur nga plagosja në Laç

Një ditë më parë u arrestuan autorët Daniel Gjeloshi, 27 vjeç dhe Klevis Ndreca 28 vjeç, të cilët dhe kanë shtenë me armë.

Ngjarja e rëndë ndodhi mes ditës pas një konflikti mes të rinjve i cili kishte nisur që prej mbrëmjes të së premtes. Teksa të rinjtë kanë zbritur nga Kisha e Laçit, ka pasur një përplasje të vogël mes automjetesh dhe më pas ata kanë debatuar me njëri-tjetrin. Debat që ka agravuar në breshëri të shtënash në mes të rrugës.

Një armë u gjet e hedhur disa metra më tutje në një pellg uji, e cila dyshohet të jetë ajo e përdorur në rastin kriminal. Pas ngjarjes, të plagosurit u dërguan në Spitalin e Traumës për kujdes mjekësor, mes tyre dhe një shitëse ambulante e pafajshme e cila ndodhej në vendngjarje dhe u kap nga plumbat qorrë. Mësohet se ajo kishte ndërhyrë për të neutralizuar të rinjtë.

/tvklan.al