Një DJ 32-vjeçar nga Skocia është konfirmuar si një prej gjashtë viktimave të sulmit me armë zjarri në qytetin polak të Krakovit. Bëhet fjalë për James Thomas Campbell, nga Prestuick, në South Ayrshire, i cili humbi jetën të shtunën, kur një person i armatosur hapi zjarr në qendër të qytetit.
Campbell punonte si DJ në zonën e Ayrshire-s. Policia skoceze ka konfirmuar se po ofron mbështetje të specializuar për familjen e tij, ndërsa identifikimi zyrtar i viktimës ende nuk është përfunduar.
Autori i sulmit, 24-vjeçari Michal Oksinski, ndërroi jetë në spital të hënën. Përveç Campbell, ai vrau edhe katër shtetas polakë dhe një grua austriake, ndërsa 15 persona të tjerë mbetën të plagosur, mes tyre edhe dy efektivë policie. Ngjarja ndodhi pak para orës 15:00, në sheshin kryesor të Krakovit, një nga zonat më të frekuentuara nga turistët.
Sipas policisë, autori hyri me makinë në shesh dhe nisi të qëllonte në mënyrë të rastësishme drejt njerëzve. Forcat e armatosura ndërhynë menjëherë dhe u përfshinë në një shkëmbim zjarri me agresorin, i cili u neutralizua brenda tre minutash nga nisja e sulmit. Gjatë kontrolleve të mëvonshme, policia gjeti edhe trupat e pajetë të prindërve dhe motrës së autorit në banesën e tij.
Ndërkohë, dy shtetas britanikë nga Aberdeeni kanë rrëfyer momentet e tmerrit gjatë sulmit, duke treguar se u detyruan të largoheshin me vrap sapo dëgjuan të shtënat. Ciaran McMenemy, 26 vjeç, dhe Charlie Hutchison, 27 vjeç, ndodheshin në një lokal për të pirë diçka kur nisën të shtënat, duke u strehuar më pas për të shpëtuar nga sulmi.
/tvklan.al