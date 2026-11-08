Autori i masakrës me gjashtë të vrarë në Krakov të Polonisë, me shumë gjasa ishte i ndikuar nga ideologjia e ekstremit të djathtë. Policia njoftoi gjithashtu se viktima të sulmit ishin edhe prindërit e 25-vjeçarit dhe motra e tij 21-vjeçare, trupat e të cilëve u gjetën gjatë kontrolleve në shtëpi pas sulmit.
Pasi kreu masakrën në shtëpi, autori hyri me automjet në shesh dhe më pas nisi të qëllonte “drejt njerëzve të rastësishëm nga makina e tij”. Ai u plagos gjatë përplasjes me policinë dhe më pas u arrestua.
Autoritetet polake thanë se shtatëmbëdhjetë persona u plagosën, përfshirë dy oficerë policie dhe autorin. Sipas policisë, një nga viktimat ishte një shtetas britanik, ndërsa pesë nga të plagosurit ishin nga Austria, Gjermania, Portugalia, Rusia dhe Britania.
Sipas një zëdhënësi të policisë, i dyshuari kishte “veshje të stilit ushtarak” dhe posedonte një armë ushtarake. Megjithatë, autoritetet deklaruan se ai nuk ishte ushtar.
Mediat polake kanë raportuar se i dyshuari kishte leje për armë zjarri dhe se armët mund t’i ketë marrë nga familja e tij.
Një ministër deklaroi se hetimet paraprake tregojnë se ai ishte frymëzuar nga “ideologji të së djathtës ekstreme” dhe e përshkroi atë gjithashtu si një “ultranacionalist”, pa dhënë detaje të mëtejshme.
Klan News
/tvklan.al