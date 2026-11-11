Donald Trump dhe Benjamin Netanyahu kanë zhvilluar një telefonatë jashtëzakonisht të tensionuar, të përqendruar te Irani, e cila nga zyrtarë izraelitë është përshkruar si “një shkëmbim i tmerrshëm tonesh”.
Sipas zyrtarëve izraelitë, të cituar nga Ynet, gjatë bisedës Netanyahu ka këmbëngulur fuqishëm që Trump të rifillojë operacionet e rëndësishme ushtarake kundër Iranit, ndërsa disa figura, si brenda ashtu edhe jashtë Shtëpisë së Bardhë, janë përpjekur ta pengojnë një vendim të tillë.
“Irani po punon për të rikthyer kërcënimin bërthamor. E vetmja mënyrë për ta eliminuar përfundimisht këtë rrezik ekzistencial është rrëzimi i regjimit të ajatollahëve”, ka argumentuar gjithashtu Netanyahu gjatë telefonatës.
Ai ka paralajmëruar më tej se Izraeli së shpejti do të përballet me “presionin ndërkombëtar për të pranuar një Iran të pajisur me armë bërthamore dhe mbijetesën e regjimit”.
/tvklan.al