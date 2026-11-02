02 nëntor 2026- Ministri Ferit Hoxha prezantoi në Komisionin Parlamentar për Evropën dhe Punët e Jashtme, projekt buxhetin 2027, që sipas tij është një investim në kapacitetin ndërkombëtar të Shqipërisë dhe në përgatitjen e saj si vend i ardhshëm anëtar i Bashkimit Europian.
“Viti 2027 ka për ne një peshë të veçantë. Shqipëria synon përmbylljen e negociatave të anëtarësimit në Bashkimin Europian. Kjo kërkon që ambicies politike t’i përgjigjen kapacitetet e shtetit dhe që diplomacia shqiptare, MEPJ, shërbimi i jashtëm të jetë i përgatitur për fazën e re në të cilën po hyn vendi. Pra, nuk po propozojmë thjesht një buxhet për funksionimin e Ministrisë. Po propozojmë një investim në kapacitetin ndërkombëtar të Shqipërisë dhe në përgatitjen e saj si vend i ardhshëm anëtar i Bashkimit Europian”, deklaroi Hoxha para deputetëve të Kuvenditt ë Shqipërisë.
Po ashtu, kryedepilomati Hoxha prezantoi në Komision prioritetet e Ministrisë së Jashtme për vitin 2027, të cila vijojnë si më poshtë:
Integrimi europian dhe përmbyllja e negociatave të anëtarësimit në BE
Objektivi është përmbushja e detyrimeve të mbetura dhe mbyllja e kapitujve negociues gjatë vitit 2027, forcimi i koordinimit ndërinstitucional dhe sigurimi i mbështetjes së shteteve anëtare, me synim anëtarësimin e plotë Brenda kësaj dekade.
Siguria euroatlantike dhe roli i Shqipërisë në NATO
Do të vijojmë kontributin aktiv në sigurinë kolektive, misionet dhe operacionet e Aleancës, bashkëpunimin në mbrojtje, inteligjencë dhe siguri kibernetike, si dhe përballimin e kërcënimeve hibride dhe dezinformimit, në bashkërendim të ngushtë me aleatët tanë.
Shqiptarët në rajon dhe stabiliteti i Ballkanit Perëndimor
Do të forcojmë koordinimin me Kosovën dhe angazhimin për të drejtat e shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut, Mal të Zi dhe Luginën e Preshevës, krahas mbështetjes për integrimin europian të rajonit, projektet ndërkufitare dhe nismave rajonale, përfshirë Procesin e Berlinit.
Partneritetet strategjike dhe marrëdhëniet dypalëshe
Do të thellojmë bashkëpunimin me SHBA-në, Italinë, Gjermaninë, Francën, Mbretërinë e Bashkuar dhe Turqinë; si dhe dialogun e bashkëpunimin me Greqinë dhe partnerë të tjerë, përmes vizitave të nivelit të lartë, konsultimeve politike dhe marrëveshjeve sektoriale.
Diplomacia shumëpalëshe dhe profili ndërkombëtar i Shqipërisë
Do të vijojmë angazhimin aktiv në OKB, OSBE dhe Këshillin e Europës për sigurinë, të drejtat e njeriut dhe zhvillimin e qëndrueshëm. Do të promovojmë nismat shqiptare, interesin kombëtar, kandidaturat e Shqipërisë dhe ekspertëve shqiptarë, si dhe diplomacinë publike dhe digjitale.
Diplomacia ekonomike
Diplomacia ekonomike nuk është më një item në planet tona, ajo duhet të prodhojë edhe mundësi ekonomike. Prandaj synojmë më shumë angazhim për tërheqjen e investimeve të huaja, promovimin e eksporteve dhe turizmit, mbështetjen e bizneseve shqiptare në tregjet e huaja dhe aktivizimin e potencialit ekonomik të diasporës.
Diaspora dhe ruajtja e identitetit kombëtar
Do të zbatojmë Strategjinë Kombëtare të Diasporës 2026–2030, duke forcuar marrëdhëniet arsimore, kulturore dhe ekonomike me bashkatdhetarët tanë dhe duke zgjeruar mbështetjen për mësimin e gjuhës shqipe, përfshirë nismën e re “Mësues për Italinë”.
Shërbimet konsullore dhe prania diplomatike virtuale
Synojmë modernizimin e shërbimeve për qytetarët jashtë vendit, përmirësimin e aksesit online dhe zhvillimin e një asistenti virtual për informacion dhe orientim konsullor, 24 orë në ditë, 7 ditë në javë.
Fuqizimi institucional i Shërbimit të Jashtëm
Do të zbatojmë kuadrin e ri ligjor, do të profesionalizojmë më tej karrierën diplomatike, do të forcojmë Akademinë Diplomatike dhe rrjetin e përfaqësive, si dhe do të ngremë Agjencinë e Bashkëpunimit Ndërkombëtar dhe Ndihmës Humanitare.
Projektbuxheti i MEPJ për vitin 2027 arrin shifrën rekord prej 3.9 miliardë lekësh, ose rreth 40 milionë euro.
/tvklan.al