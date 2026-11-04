Iranianëve u duket sikur kanë fituar luftën me Shtetet e Bashkuara, pas disfatës së republikanëve në zgjedhjet e mesit të mandatit ku humbën shumicën në të dyja dhomat e kongresit.
Me ndjenja triumfalizmi se Republika e tyre islamike u shkaktoi dëme ekonomike amerikanëve që refuzuan qeverinë e tyre që i sulmoi, qytetarët në Teheran u vunë flakën karikaturave të Trumpit dhe flamujve të Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit.
Megjithatë, për Ajatollahun Moxhtaba Kamenei, ndryshimi i partive nuk ndryshon armiqësinë e Uashingtonit ndaj vendit të tij, siç u shpreh në një mesazh të posaçëm me zë.
Kryeparlamentari Mohamed Bager Galibaf e merr votën e amerikanëve si mesazh kundër luftës me Iranin.
Qytetarët izraelitë janë të ndërgjegjshëm se vota e amerikanëve lidhet edhe me politikat e kryeminsitrit Benjamin Netanjahu, të mbështetura nga Trump.
Për kryeministrin e Spanjës, amerikanët votuan kundër urrejtjes. Qeveritarët në Berlin e shohin me opitmizëm fitoren e demokratëve në kongresin amerikan, ndërsa për ministrin francez të Financave, gjithsesi punët e jashtme të Shteteve të Bashkuara i ka në dorë Trumpi.
/tvklan.al