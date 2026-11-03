Demokratja Debbie Wasserman Schulz rizgjidhet në Dhomën e Përfaqësuesve të Floridës
Demokratja Debbie Wasserman Schulz është rizgjedhur në Dhomën e Përfaqësuesve të Floridës për mandatin e dymbëdhjetë, raporton CNN. Schulz mundi republikanin Brent Andersen.
Demokrati Mark Warner Rizgjidhet Senator i Virxhinias
Senatori Demokrat Mark Warner ka fituar një mandat të katërt në Virxhinia, duke mposhtur republikanin Bert Mizusawa. Ky është parashikimi nga Desk i Vendimeve të CNN.
Si nënkryetar i Komitetit të Inteligjencës së Senatit, Warner ishte një nga tetë ligjvënësit e informuar mbi shpërthimin e luftës së Iranit, të cilën ai e kritikoi si “luftën e zgjedhur” të Presidentit Trump.
Përpara se të fitonte vendin në Senat në vitin 2008, Warner shërbeu si guvernatori i 69-të i Virxhinias.
Trump: Jam gati të përdor fuqi të tmerrshme nëse demokratët marrin kontrollin
Trump tha se ishte “gati të përdorte fuqi të tmerrshme nëse demokratët marrin kontrollin”.
Që në ditët e mëparshme, presidenti kishte shpjeguar se, nëse Partia Demokratike do të fitonte zgjedhjet e mesit të mandatit, ai do të bëhej “Z. Veto”, duke frenuar çdo iniciativë që ata mund të ndërmerrnin në Dhomën e Përfaqësuesve dhe/ose Senat.
Mbyllen qendrat e votimit në Xhorxhia, Indiana, Kentucky, Karolinën e Jugut dhe Virxhinia, si dhe qendrat e para të votimit në Florida dhe New Hampshire.
Në Xhorxhia, shkalla e fitores së mundshme të senatorit demokrat Jon Ossoff do të japë një tregues të ambicieve të tij presidenciale: sipas mesatareve të sondazheve, ai mban një epërsi prej 8.6 pikësh përqindjeje ndaj sfiduesit të tij, përfaqësuesit republikan Mike Collins. Numërimi zakonisht është shumë i shpejtë, por në gara të ngushta, mund të zgjasë disa orë.
Gjithashtu në Xhorxhia, gara për guvernator është shumë e hapur: ish-kryetarja demokrate e Atlantës, Keisha Lance Bottoms, ka një epërsi prej 0.3 pikësh përqindjeje në sondazhe ndaj republikanit Rick Jackson.
Karolina e Jugut mund të shohë një nga surprizat e natës, me Darlene Graham – motrën e senatorit të ndjerë republikan Lindsey – në rrezik të humbasë vendin e saj ndaj kandidates demokrate Annie Andrews: mesatarja e sondazheve të Real Clear Politics e tregon republikanin përpara me 2.6 pikë përqindjeje. Shumica e fletëvotimeve numërohen deri në orën 6:00 të mëngjesit sipas kohës te ne.
Në Virxhinia, për Dhomën e Përfaqësuesve, distriktet VA-01 dhe VA-05 janë ato që duhen ndjekur, të dyja të fituara nga Trump në vitin 2024 me 5 dhe 12 pikë përqindjeje: një fitore për Demokratët do të ishte një shenjë e shkëlqyer për partinë. Në Distriktin e Parë (VA-01), Demokratja Shannon Taylor ka një epërsi prej 4 pikësh ndaj Përfaqësuesit Republikan në detyrë Rob Wittman në sondazhe, dhe një shans prej 68% për fitore sipas Polymarket. Në Distriktin e Pestë (VA-05), ish-Kongresmeni Demokrat Tom Perriello po sfidon Kongresmenin Republikan në detyrë John McGuire, i cili ka një shans prej 61% për të mbajtur vendin e tij.
Në Virxhinia, VA-02 është gjithashtu me interes, ku Kongresmenja Republikane Jen Kiggans përballet me ish-Kongresmenen Demokrate Elaine Luria, me këtë të fundit që ka një shans prej 92%, sipas Polymarket. Në zgjedhjet e fundit, 95% e votave u numëruan deri në mëngjes sipas kohës te ne.
Trump: Shtetet e Bashkuara nuk kanë qëllim të menjëhershëm për të goditur Iranin
Presidenti amerikan bëri disa deklarata mbi Iranin në një intervistë me Financial Times. “Ne nuk kemi qëllim të menjëhershëm për të goditur Iranin”, tha Trump.
Presidenti tregoi se ishte i kënaqur me gjendjen aktuale të ngërçit me Iranin. “Duket sikur po marrim gjithçka që duam”, tha ai.
Trump shpall “Javën Antikomuniste” nga 1 deri në 7 nëntor
Vetëm disa orë pasi u publikuan rezultatet e para të zgjedhjeve vendimtare të mesit të mandatit, Presidenti i SHBA-ve Donald Trump nënshkroi një shpallje duke e shpallur javën aktuale “Javën Antikomuniste”.
“Unë e shpall javën nga 1 deri në 7 nëntor si Javën Antikomuniste. U bëj thirrje të gjithë amerikanëve të qëndrojnë të vendosur në mbrojtje kundër çdo kërcënimi ndaj mënyrës amerikane të jetesës dhe të mbrojnë flakën tonë të ndezur të lirisë nga errësira e komunizmit”, thuhet në dokument.
Festë vëzhgimi në Shtëpinë e Bardhë me Trumpin
Presidenti i SHBA-ve, Donald Trump, do të organizojë një festë vëzhgimi për zgjedhjet e mesit të mandatit në Sallën Lindore të Shtëpisë së Bardhë.
Qendrat e para të votimit janë mbyllur në Indiana dhe Kentucky
Vendvotimet filluan të mbyllen në Indiana dhe Kentucky në orën 6:00 pasdite (te ne) dhe do të mbyllen pas një ore (1:00 të mëngjesit te ne) në Florida, Georgia, Karolinën e Jugut dhe Virxhinia. Megjithatë, ato do të mbeten të hapura për disa orë të tjera në shumicën e shteteve.
CNN: Trump pranon me të tijët se skenari më i keq për republikanët mund të materializohet
Donald Trump ka pranuar privatisht se rezultatet e zgjedhjeve mund të përfaqësojnë një skenar më të keq për republikanët. Raporton CNN, duke cituar burime.
Sondazhet janë ende të hapura për zgjedhjet e mesit të mandatit dhe sondazhet tregojnë se demokratët kryesojnë në Dhomën e Përfaqësuesve. Gara për Senatin është më e kontestuar.
Trump: Prezantuesja e Fox News? Budallaqe si guri, zëri i saj është i padurueshëm. Dhe ndalon së shikuari transmetimin drejtpërdrejt.
Presidenti i SHBA-ve, Donald Trump, ka vënë në shënjestër Jessica Tarlov, komentatore politike dhe bashkëprezantuese e programit The Five të Fox News, duke kritikuar zërin dhe aftësitë e saj ndërsa procesi i votimit të mesit të mandatit vazhdon.
“Po ndjek rezultatet parazgjedhore në Fox News, por nuk e duroj dot zërin e Jessica Tarlov. Budallaqe si guri, por është zëri i saj që më shqetëson”, shkroi Trump në një postim. “Duhet të shkoj diku tjetër derisa ajo humbëse të mos transmetojë më. Do të kthehem më vonë!” shtoi ai.