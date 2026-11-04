Edhe sot më 4 nëntor, kryeministri Edi Rama ka bërë thirrje për dialog me protestuesit.

Si gjithmonë, në sofrën prej guri përpara Kryeministrisë, vendosi fletët ku shkruhet “Dialog”.

Kreu i qeverisë ka shprehur gatishmërinë e tij për të shqyrtuar propozimet që vijnë nga studentët dhe për të adresuar shqetësimet që ata kanë.

Nga ana tjetër, studentët e protestuesit refuzojnë të bisedojnë me kryeministrin.

Kujtojmë se kreu demokrat Sali Berisha ka bërë një tjetër thirrje për protestë kombëtare, e cila pritet të mbahet ditën e shtunë.

/tvklan.al