Edhe sot më 4 nëntor, kryeministri Edi Rama ka bërë thirrje për dialog me protestuesit.
Si gjithmonë, në sofrën prej guri përpara Kryeministrisë, vendosi fletët ku shkruhet “Dialog”.
Kreu i qeverisë ka shprehur gatishmërinë e tij për të shqyrtuar propozimet që vijnë nga studentët dhe për të adresuar shqetësimet që ata kanë.
Nga ana tjetër, studentët e protestuesit refuzojnë të bisedojnë me kryeministrin.
Kujtojmë se kreu demokrat Sali Berisha ka bërë një tjetër thirrje për protestë kombëtare, e cila pritet të mbahet ditën e shtunë.
/tvklan.al