Drejtori i policisë së shtetit Skënder Hita, në komisionin për çështjet e brendshme dhe të sigurisë informoi për buxhetin e viti 2027.
Sipas kryepolicit, i cili renditi prioritetet, buxheti është rritur me 16%, krahasuar me vitin aktual.
Akuzave të opozitës për dhunën në protestë dhe dorëheqjen nga posti i kryepolicit, Hita iu përgjigj me fotot e efektivëve të lënduar nga gurët dhe sendet e forta.
Sipas drejtorit të policisë për mjetet speciale të përdorura në protesta nuk është shpenzuar asnjë lek nga buxheti i shtetit, pasi ato janë marrë në përdorim nga policitë partnere.
/tvklan.al