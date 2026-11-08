Kryeministri Edi Rama ka bërë një tjetër ftesë ndaj protestuesve dhe studentëve për dialog sot më 8 nëntor, por këtë herë ndryshe.
Kreu i qeverisë ka shpërndarë linkun e platformës së re “Fol me kryeministrin”, të cilën e prezantoi disa ditë më parë.
“Mirëmëngjes dhe me Pasqyrën e Dialogut, në telefonin apo kompjuterin tuaj, ju uroj një të diel të paqtë”, shkruan kryeministri në rrjetet sociale.
Në platformën e shpërndarë nga Rama, qytetarët mund të drejtojnë pyetje, shqetësime ose kritika.
Platforma “Fol me kryeministrin” synon të garantojë ruajtjen e të dhënave personale të qytetarëve, duke mos zbuluar identitetin e tyre pa autorizimin përkatës. Gjithashtu, parashikohet që në mënyrë periodike të bëhet publike një pasqyrë e çështjeve të ngritura nga përdoruesit, përgjigjeve të dhëna dhe masave të marra. Për të përdorur platformën, qytetarët duhet të identifikohen fillimisht përmes portalit e-Albania.
Pas marrjes së mesazheve, ato do të kalojnë në shqyrtim për të përcaktuar mënyrën e trajtimit. Çështjet që prekin interesin e publikut do të adresohen me përgjigje të drejtpërdrejta nga kryeministri, ndërsa ankesat apo kërkesat që lidhen me raste konkrete do t’u kalojnë institucioneve përkatëse, të cilat do të komunikojnë privatisht me qytetarët për zgjidhjen e tyre.
/tvklan.al