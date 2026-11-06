Tirana ka përqindjen më të lartë të popullsisë në moshë pune, duke tejkaluar mesataren e BE. 60.5% e grupmoshës 20-64 vjeç ishin në punë në kryeqytetin shqiptar në vitin 2025. Në vend të dytë renditet Dibra, me 58.5%.
POPULLSIA NË MOSHË PUNE
Shqipëri 57.9%
Bashkimi Europian 58.3%
Ndërsa Durrësi ka 58.2% të popullsisë në moshë pune. Pranë mesatares së Bashkimit Evropian rezultojnë edhe qarqet e tjera të vendit. TABELE 2
POPULLSIA NE MOSHE PUNE SIPAS QARKUT
Tiranë 60.5%
Dibër 58.5%
Durrës 58.2%
Kukës 58.1%
Elbasan 58%
Berat 57.4%
Korçë 55.9%
Lezhë 56.7%
Shkodër 56.5%
Fier 55.2%
Vlorë 54.2%
Gjirokastër 51.1%
Por diferencat mes qarqeve brenda vendit lidhen kryesisht me ndryshimet demografike të viteve të fundit. Tirana ka përqendrimin më të madh të popullsisë në vend, dhe rrjedhimisht rritet përqindja e kategorisë së individëve që janë në punë.
Dallimet janë të dukshme edhe në nivel evropian. Sipas të dhënave të Eurostat në 39 rajone të BE-së rreth 63% e popullsisë ishte në moshë pune. Pjesa më e madhe e tyre në Gjermani dhe në disa zona ishullore të Spanjës.
Ndërsa në 189 rajone të tjera te BE-së, popullsia në moshë pune përbënte më pak se 55 % të popullsisë, kryesisht në zonat rurale të Portugalisë, Francës, pjesën më të madhe të Gjermanisë lindore, si dhe territore rurale në Bullgari, Greqi dhe në vendet nordike të BE-së.
Edhe e dhëna nga Eurostat, 57.9% e popullsisë në Shqipëri është në moshë pune. Pak me poshtë mesatares se BE qe është 58.3%. Shqipëria ka një rënie te lehtë nga viti 2023 që ishte 61.3%. Popullsia në moshë pune përfshin kategorinë nga 20-64 vjeç.
/tvklan.al