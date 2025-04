#Rudina, një program nga autorja dhe moderatorja #RudinaMagjistari, një prej emisioneve më të ndjekur dhe të dashur për publikun duke ofruar tema të larmishme për të gjithë familjen.

Varrimi i Papa Françeskut, ambasadorja Frangaj: Do të jenë prezentë edhe të burgosurit

Që prej 21 prillit, dita kur u nda nga jeta Papa Françesku, Vatikani dhe Roma kanë mirëpritur besimtarët që i kanë kushtuar homazhe Atit të Shenjtë. Sot është dita e fundit e homazheve pasi të shtunën ai do të varroset në Bazilikën e Shën Marisë së Madhe, siç ka shprehur dëshirën në testamentin e tij. Përgatitjet për ceremoninë e varrimit po zhvillohen me përkushtim dhe pa ceremoni të shumta, një tjetër kërkesë e Papa Françeskut. Ambasadorja e Shqipërisë në Vatikan, Majlinda Frangaj ndan me programin “Rudina” në Tv Klan zhvillimet e fundit të kësaj ngjarjeje. Veç delegacioneve, mirëpriten besimtarë nga e gjithë bota, emigrantë por edhe të burgosurit që do të pajisen me një leje të veçantë.

“AI 2027”: A është bota gati për superinteligjencën, që mund të tejkalojë njeriun?

Zhvillimet e vrullshme në fushën e inteligjencës artificiale po na afrojnë me një pikë kthese që mund të ndryshojë mënyrën se si jetojmë, punojmë dhe kuptojmë vetveten. Studimi “AI 2027” parashikon një të ardhme ku sistemet inteligjente jo vetëm që do të ndihmojnë në zgjidhjen e problemeve të ndërlikuara shkencore, por edhe do të sfidojnë kufijtë njerëzorë – nga automatizimi i punëve dhe ndikimi në politikë e ekonomi, deri te ndërhyrjet në gjenetikë dhe potencialisht, ndalimi i procesit të plakjes. Por a është bota gati për një superinteligjencë që mund të tejkalojë njeriun në çdo aspekt? Është një temë mjaft e rëndësishme që kemi vendosur ta ridiskutojmë…

Inteligjenca artificiale: A po e sfidon plakjen?

/tvklan.al