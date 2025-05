Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Ukraina kanë firmosur marrëveshjen e mineraleve. Kjo marrëveshje parashikon ndarjen e fitimeve të përfituara nga shitja e rezervave minerale të Ukrainës.

Ka qenë Sekretari i Thesarit të Shteteve të Bashkuara, Scott Bessent dhe Zëvendëskryeministrja e Ukrainës, Yulia Svyrydenko, të cilën nënshkruan marrëveshjen sipas BBC. Kjo marrëveshje u nënshkrua në Uashington.

Bessent e cilëson këtë si përkushtim i të dyja palëve për paqe dhe qasje të qëndrueshëm në Ukrainë. Kjo e fundit sakaq e sheh këtë marrëveshje si thelbësore për aksesin e ndihmës ushtarake amerikane, pasi parashikohet që SHBA të kontribuojë me ndihmë të re ndaj Kievit, duke përfshirë dhe sisteme të mbrojtjes ajrore.

Svyrydenko, përmes një postimi në platfomën “X”, e sheh këtë marrëveshje si një mënyrë për të tërhequr investime në Ukrainë.

“Në emër të Qeverisë së Ukrainës, nënshkrova Marrëveshjen për Themelimin e një Fondi Investimesh për Rindërtim midis Shteteve të Bashkuara dhe Ukrainës. Së bashku me Shtetet e Bashkuara, po krijojmë Fondin që do të tërheqë investime globale në vendin tone”, shkruan ajo në “X”.

On behalf of the Government of Ukraine, I signed the Agreement on the Establishment of a United States–Ukraine Reconstruction Investment Fund.



Together with the United States, we are creating the Fund that will attract global investment into our country. pic.twitter.com/8ryyAMqW83