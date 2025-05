SHBA-të do të ndalojnë bombardimin e rebelëve Houthi të Jemenit, pasi grupi militant i lidhur me Iranin ra dakord të ndalojë goditjen e anijeve në korridorin më të rëndësishëm të transportit detar në Lindjen e Mesme. Presidenti Donald Trump njofto ndalimin e bombardimeve gjatë takimit në Zyrën Ovale me kryeministrin kanadez Mark Carney. Ai shtoi se Houthi-të kanë thënë se nuk duan të luftojnë më.

“Houthi-të kanë njoftuar se nuk duan të luftojnë më. Ata thjesht nuk duan të luftojnë. Dhe ne do ta respektojmë këtë. Do t’i ndalojmë bombardimet. Ata kanë kapitulluar. Thonë se nuk do të sulmojnë më anijet. Unë do ta pranoj fjalën e tyre. Ne do të ndalojmë bombardimin e Houthi-ve, menjëherë!”

Nuk pati asnjë reagim nga rebelët. Tani është e paqartë nëse edhe Izraeli do të ndalë sulmet ndaj rebelëve. Houthit-të kanë sulmuar Izraelin dhe anijet në Detin e Kuq që kur Izraeli filloi ofensivën e tij ushtarake kundër Hamasit në Gaza pas sulmit vdekjeprurës të grupit militant palestinez ndaj Izraelit më 7 tetor 2023.

Sulmi i fundit i ushtrisë izraelite ishte ndaj aeroportit kryesor të Jemenit në Sanaa të martën, sulmi i dytë brenda dy ditësh ndaj rebelëve Huthi. Tre persona u vranë nga ky sulm dhe në të njëjtën kohë pati goditje në pjesë të ndryshme të kryeqytetit të Jemenit. Para sulmit të së martës Izraeli i paralajmëroi banorët të largohen nga zona përreth Aeroportit Ndërkombëtar.

