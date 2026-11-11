Një pjesë dërrmuese e amerikanëve kërkon ndërhyrjen e Kongresit për t’i dhënë fund luftës me Iranin, si dhe heqjen e tarifave tregtare të vendosura nga presidenti Donald Trump.

Pakënaqësia e qytetarëve lidhet jo vetëm me përshkallëzimin e konfliktit, por edhe me pasojat ekonomike dhe rritjen e kostos së jetesës.

Këto janë gjetjet e një sondazhi të ri të agjencisë Reuters, ku  71% e të anketuarve mbështesin miratimin e një ligji që do t’i japë fund luftës me Iranin.

Kjo kërkesë mbështetet nga 93% e demokratëve dhe 51% e republikanëve në kongres.

62% e amerikanëve janë pro shfuqizimit të tarifave mbi importet, të vendosura nga administrata Trump.

Mbështetja për presidentin Trump ka zbritur në 32%. Edhe demokratët nuk gëzojnë mbështetje të gjerë, me 51 për qind të amerikanëve që shprehen negativisht ndaj tyre.

Ky sondazh i Reuters vjen pas fitores së demokratëve në zgjedhjet e mesmandatit, ku ata siguruan shumicën në të dyja dhomat që prej vitit 2008.

Demokratët pritet të marrin zyrtarisht detyrën më 3 janar.

Klan News

/tvklan.al