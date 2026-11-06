Dakota Johnson dhe Machine Gun Kelly janë fotografuar sërish së bashku, këtë herë gjatë një darke romantike në lagjen Woodland Hills të Los Angelesit, mbrëmjen e së martës, më 3 nëntor. Dy artistët janë shfaqur në humor të mirë, duke qeshur dhe shkëmbyer shikime të ëmbla, duke shtuar edhe më shumë dyshimet për një lidhje mes tyre.
Aktorja 37-vjeçare dhe muzikanti 36-vjeçar u takuan në restorantin Casalena, ku fotografët i kanë kapur teksa qëndronin jashtë ambientit dhe dukeshin mjaft të afërt.
Për këtë dalje, Dakota kishte zgjedhur një xhaketë lëkure me jakë gëzofi, xhinse të grisura, këpucë të sheshta dhe një çantë me motive leopardi. Ndërsa Machine Gun Kelly kishte veshur një kostum sportiv, një kapuç dhe bluzë me kapuç, të kombinuara me një xhaketë të zezë lëkure.
Kjo është dalja më e fundit e përbashkët e dy artistëve, në një kohë kur zërat për një romancë mes tyre po bëhen gjithnjë e më të fortë.
Dyshimet nisën në shtator, kur Dakota dhe muzikanti u panë duke hyrë fshehurazi në apartamentin e mikeshës së tyre, Taylor Swift, në New York. Më pas, ata kaluan natën së bashku në një hotel aty pranë, ndërsa këngëtarja nuk ndodhej në qytet.
Që prej asaj kohe, dyshja është parë në disa takime të tjera, por asnjëri prej tyre nuk i ka konfirmuar apo mohuar zërat për një lidhje romantike.
E pyetur për këtë romancë të përfolur gjatë një interviste në podcastin “The Run-Through”, në shtator, Dakota Johnson u shpreh se nuk ndihej e detyruar t’u jepte përgjigje thashethemeve që qarkullojnë në internet.
“Njerëzit do të besojnë atë që duan të besojnë dhe unë nuk kam energji të merrem me këtë. Do të preferoja shumë më tepër të përqendrohesha te gjëra të tjera në jetën time. Çdo ditë shfaqet diçka qesharake në internet, pavarësisht nëse është e vërtetë apo jo. Nuk më intereson, secili të merret me jetën e vet”, deklaroi aktorja.