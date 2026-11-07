16 persona u morën të pandehur dhe dërguan në gjyq nga SPAK si një organizatë kriminale që trafikonte lëndë narkotike nga Amerika Latine në Bashkimin Euorpian.
Si drejtues të saj, hetuesit e posaçëm thonë se kanë identifikuar Ervis Çelën dhe Franc Çopjan, i njohur edhe me mbiemrin Gergely.
“Nga hetimi i deritanishëm ka rezultuar se dy shtetasit shqiptarë, Franc Gergely, i arrestuar në Belgjikë, dhe Ervis Çela, i arrestuar në Shqipëri, kanë ushtruar funksione bashkëdrejtuese në këtë organizatë kriminale me përmasa ndërkombëtare. Të dhënat e administruara tregojnë se kjo strukturë dispononte kapacitete për të kontrolluar dhe koordinuar hallka të ndryshme të zinxhirit të trafikimit të narkotikëve, duke filluar nga sigurimi i lëndës narkotike në vendet e origjinës, financimi dhe transportimi i saj, deri te shpërndarja në disa shtete të Bashkimit Europian, përfshirë Gjermaninë, Spanjën, Belgjikën, Holandën, Mbretërinë e Bashkuar dhe Italinë”, njofton SPAK.
Kësaj organizate i është dokumentuar trafiku i të paktën 18 tonëve kokaninë, teksa nga ana e analizave e komunikimeve në Sky, mendohet se kanë futur në BE, jo më pak se 60 tonë.
“Për çdo ngarkesë porositeshin paraprakisht produkte të ligjshme nga kompani të lidhura me personat e përfshirë. Pas nisjes së konteinerëve nga Paraguaj dhe kalimit në portet e tranzitit, ndryshohej destinacioni dhe përcaktohej porti i dorëzimit. Në këtë proces, Franc Gergely paraqitet si person me kontakte dhe kapacitete organizative për të koordinuar nxjerrjen e ngarkesave nga porti i Anversës”, njofton SPAK.
Paratë e fituara nga ky aktivitet, qarkulloheshin përmes sistemi Havala.
“Qarkullimi i përfitimeve financiare nga trafikimi i lëndëve narkotike realizohej në mënyrë të strukturuar, përmes një rrjeti ndërkombëtar, i cili përdorete mekanizma informalë të transferimit të vlerave monetare, si Havala dhe mekanizmi i identifikimit me token”, njofton SPAK.
SPAK bashke me autoritetet e huaja kanë identifikuar 7 kontakte të botës së krimit, drejtues grupësh kriminale në vende të Amerikës Latine që bashkëpunonin me organizatën shqiptare.
Ndërkohë, SPAK bëri të ditur se ka sekuestruar pasuri më vlerë 9 milion euro që i përkasin të pandehurve në këtë çështje dhe personave të lidhur.
/tvklan.al