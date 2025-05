Sezoni i ri i gjen sërish në Kategorinë e Parë, por te Besa po mendojnë seriozisht për të ardhmen. Klubi i Kavajas do ketë një stadium të standardeve të UEFA-s, me projektin që parashikon ngritjen e një impianti modern dhe me një kapacitet prej 8 mijë vendesh. Stadium që do të jetë i përshtatshëm për zhvillimin e ndeshjeve të çdo kategorie.

Zëvendës-presidenti i FSHF, Arben Dervishaj shprehet se rindërtimi i stadiumit të ri të Besës do të jetë një bashkëpunim mes FSHF dhe Bashkisë së Kavajës. Ai nënvizon se ky stadium nuk do të ketë vetëm funksione sportive, por edhe funksione për qytetin.

Klan News