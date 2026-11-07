➣ Raportimet e fundit: Ndryshe nga deklaratat e mëparshme të Donald Trump se po shqyrtonte mundësinë e përfundimit të luftës me Iranin përmes negociatave, zhvillimet e fundit tregojnë një tjetër realitet: SHBA-të kanë kryer sulme të reja ushtarake në ishullin strategjik të Qeshmit, duke goditur sistemet iraniane të mbrojtjes ajrore.
➣ Çmimet e benzinës në SHBA pritet të bien së shpejti nën 4 dollarë për gallon, për herë të parë që nga korriku. Ndërkohë, çmimet globale të naftës kanë shënuar një rritje të lehtë, pas rënies së fortë gjatë kësaj jave. Kjo lëvizje lidhet me pritshmëritë se rezultatet e zgjedhjeve të mesmandatit në SHBA mund të shtojnë presionin ndaj Trumpit për të arritur një marrëveshje me Iranin.
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