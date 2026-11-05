05 nëntor 2026- Presidenti i SHBA-ve, Donald Trump ka deklaruar se synon ta mbajë Pete Hegsethin në postin e sekretarit të Mbrojtjes, pavarësisht se ka marrë telefonata nga persona që kanë shprehur pakënaqësi lidhur me udhëheqjen e tij.
“Kam çdo synim për ta mbajtur atë në këtë detyrë”, tha Trump.
Trump pranoi se disa persona e kishin kontaktuar për të ngritur shqetësime lidhur me Hegsethin, por vuri në pikëpyetje kritikat ndaj tij.
“Po i marr këto telefonata, e dini, lidhur me të. Nuk e kuptoj pse”, tha ai.
Trump pranoi se konfirmimi i një sekretari të ri të Mbrojtjes do të ishte më i lehtë përpara se demokratët të marrin kontrollin e Senatit në muajin janar, pasi ata do të kenë shumicën e nevojshme për të votuar kundër çdo kandidati të propozuar.
Dje, Trumpi hodhi poshtë raportimet se po shqyrtonte mundësinë e zëvendësimit të Hegsethit, duke u thënë gazetarëve se sekretari i Mbrojtjes “po bën një punë shumë të mirë”.
Zëdhënësi kryesor i Pentagonit, Sean Parnell, citohet të ketë thënë se Hegseth “nuk do të tërhiqet dhe nuk do të pengohet nga politikanët që kërkojnë të fitojnë pikë për interesa partiake”.
“Sekretari Hegseth është 100 për qind i përkushtuar për të udhëhequr departamentin deri në përfundim të mandatit të presidentit Trump”, tha Parnell.
Më herët, zv.presidenti JD Vance tha se arsyeja për humbjen e republikanëve në zgjedhjet e mesmandatit është lufta me Iranin.
Demokratët prej kohësh kanë kritikuar si vetë luftën, ashtu edhe mënyrën se si Hegseth e ka menaxhuar atë.
/tvklan.al