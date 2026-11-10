Kryebashkiaku i Tiranës, Erion Veliaj kërkon të marrë pjesë në mbledhjen e Asamblesë Kombëtare të Partisë Socialiste, e cila do të zhvillohet më 14 nëntor në Durrës.
Përmes një shkrese zyrtare të dërguar nga paraburgimi i Fierit, Veliaj i është drejtuar Sekretarit të Përgjithshëm të Partisë Socialiste, Blendi Klosi dhe prokurorit të çështjes në SPAK, duke kërkuar që t’i garantohet pjesëmarrja fizike në mbledhje ose nëse kjo nuk është e mundur, përmes një lidhjeje me videokonferencë.
Veliaj thekson se masa “arrest në burg” nuk duhet ta privojë nga ushtrimi i të drejtave politike që gëzon.
Ai kërkon që t’i krijohet mundësia të ndjekë diskutimet, të marrë fjalën, të paraqesë propozime dhe të marrë pjesë në vendimmarrje, duke argumentuar se kufizimi i lirisë së lëvizjes nuk nënkupton automatikisht humbjen e këtyre të drejtave.
Veliaj i kërkon gjithashtu SPAK-ut shqyrtimin urgjent të kërkesës.
Në shkresë ai nënvizon se nuk kërkon ndryshimin apo pezullimin e masës së sigurisë, por vetëm garantimin e ushtrimit të të drejtave të tij politike, duke respektuar kufizimet ligjore të paraburgimit.
/tvklan.al