6 nëntor 2026 – Emocione, zëra të veçantë dhe plot energji në skenë! Sot u zhvilluan audicionet e para të X Factor Albania, në ekranin e Tv Klan, ku 21 talente të reja patën mundësinë të prezantonin aftësitë e tyre vokale dhe të tregonin se çfarë i bën të veçantë.
Përtej zërave të bukur, interpretimeve emocionuese dhe dëshirës për të shkëlqyer, vetëm 12 prej tyre arritën të bindnin jurinë dhe të siguronin një biletë për në fazën e ardhshme të këtij rrugëtimi muzikor.
Mes talenteve që vijojnë garën janë:
Armel Myzeqari
Doerd Laçi
Irsa Haxhillari
Izabel Muharremi
Kejt Bilali
Kejt Hitaj
Klejli Çako
Natalia Tigani
Noel Sali
Ottavio
Sergita Varfi
Vivian Bigioni
Për këta 12 konkurrentë, ky është vetëm fillimi i një aventure të bukur, ku sfidat do të bëhen më të mëdha dhe ëndrra për të shkëlqyer në skenën e X Factor Albania do të jetë edhe më pranë.
Kush do të arrijë të spikasë dhe të fitojë zemrat e publikut? Rrugëtimi sapo ka nisur!
/tvklan.al