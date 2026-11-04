04 nëntor 2026- Një nga sfidat më të vështira për demokratët në zgjedhjet e mesmandatit ishte mbajtja e një mandati në Michigan, një shtet ku ky vend ka qenë nën kontrollin e tyre prej më shumë se 50 vitesh.
Për ta ruajtur atë, ata kandiduan një mysliman të majtë në një shtet të Midwest-it, ku qëndrimet konservatore mbeten të forta edhe mes votuesve demokratë.
Abdul El-Sayed ia doli. Djali i emigrantëve egjiptianë, i mbështetur nga krahu radikal i së majtës, përfaqësuar nga Bernie Sanders dhe Alexandria Ocasio-Cortez, ai ka mbajtur qëndrime të ashpra kundër Izraelit, duke u krahasuar në disa raste me Iranin dhe Hamasin.
“Emri im është Abdulrahman Mohamed El-Sayed”, u shpreh ai përpara mbështetësve të tij në Detroit, kur tashmë kishte siguruar një epërsi përfundimtare ndaj republikanit Mike Rogers, me 51,8% të votave.
“Ja dolëm. Jam vërtet krenar dhe i nderuar që jam këtu si senatori juaj i zgjedhur”, vijoi ai, duke deklaruar se “i keqi humbi”.
Përballë kundërshtive nga të gjitha anët
Një figurë karizmatike, e mësuar të përdorë një gjuhë të ashpër edhe ndaj establishmentit të partisë së tij, Abdul El-Sayed iu desh të përballej me kundërshti që vinin nga fronte të ndryshme, përfshirë edhe vetë demokratët.
Përveç sulmeve dhe akuzave të ashpra nga republikanët, ai u përball edhe me skepticizmin e një pjese të komunitetit afroamerikan, që përbën 14% të popullsisë së Michiganit, si dhe me një armiqësi të heshtur nga një pjesë e demokratëve të shtetit.
Situata u përshkallëzua deri në atë pikë sa edhe kongresmenia demokrate Haley Stevens, të cilën ai e kishte mundur në zgjedhjet paraprake të partisë, u kthye kundër tij.
Mes të dyve nuk kishin munguar përplasjet. Haley kishte premtuar se do ta votonte El-Sayedin, por kishte vazhduar ta kritikonte dhe nuk kishte marrë pjesë në asnjë prej aktiviteteve të fushatës së tij.
Më pas, në përpjekje për të shfaqur unitetin e partisë, demokratët e ftuan atë që të dilte të paktën një herë në krah të kandidatit, në prag të zgjedhjeve.
Ajo duhej të shfaqej me të të dielën, në tempullin e një komuniteti afroamerikan, por në prag të votimit shpërthyen sërish tensionet. Haley i kërkoi kandidatit të distancohej nga një reklamë kundër Izraelit, e publikuar nga një grup që mbështet qëndrime të ngjashme me të tijat.
Kujdesi shëndetësor për të varfrit
Gjatë fushatës elektorale, El-Sayed ka vënë shpesh në dukje vitet e punës së tij sociale në fushën e shëndetësisë, me synimin për të zgjeruar kujdesin mjekësor për shtresat e varfra. Ai ka argumentuar se kjo përvojë dëshmon lidhjen e tij me vendin ku ka lindur.
Epidemiolog, Abdul është diplomuar në mjekësi në Universitetin Columbia, por ka zgjedhur të merret me mësimdhënie akademike dhe më pas të drejtojë departamentet e shëndetësisë në Detroit dhe, më vonë, në Wayne County, qarkun më të populluar të shtetit.
Republikani Mike Rogers, ish-agjent i FBI-së dhe ish-deputet, i cili garonte për të njëjtin mandat, e ka akuzuar atë se është mbështetës i Vëllazërisë Myslimane, organizatë egjiptiane e klasifikuar si terroriste nga shumë vende arabe, përfshirë Egjiptin, si dhe pjesërisht edhe në Shtetet e Bashkuara.
Akuza lidhet me pretendimin se në rininë e saj, në këtë organizatë mund të ketë qenë e përfshirë nëna e kandidatit. Ajo ishte një infermiere nga Misuri, e cila u divorcua nga bashkëshorti kur Abdul ishte vetëm tre vjeç.
Më pas, ajo u kthye në Egjipt, duke ndërprerë çdo kontakt me të, ndërsa i riu El-Sayed u rrit nga babai dhe gjyshërit.
Kur pyetet për lidhjet e tij me Vëllazërinë Myslimane, Abdul përgjigjet me tone të ashpra:
“Nuk kam asnjë lidhje me të. Kam lindur në vitin 1984. A dëshiron të më kërkosh llogari për atë që mund të ketë bërë nëna ime në vitet ’70?”
Megjithatë, gazetarët e krahut të djathtë vazhdojnë ta ngrenë vazhdimisht këtë çështje gjatë konferencave për shtyp, ndërsa Rogers nuk i ka tërhequr asnjëherë akuzat e tij.
Akuza të pabazuara dhe absurde, por që, sipas raportimit, e vendosën El-Sayedin në një pozicion të vështirë. Fakti që ishte mysliman e bënte tashmë më të vështirë garën, ndërsa refuzimi për të thënë se cili përbënte një rrezik më të madh për SHBA-në, Irani apo Izraeli, ushqente dyshime te votuesit e moderuar dhe të pavarur.
Ai u përball gjithashtu me kritika për bisedat e shpeshta me Hasan Pikerin, një komentator me qëndrime radikale, i cili deklarohet socialist dhe është përfshirë në polemika për antisemitizëm.
Vetëm së fundmi El-Sayed, i cili nuk e konsideron veten socialist, pavarësisht se ndan shumë prej propozimeve ekonomike të këtij krahu, është distancuar nga Pikeri.
Refuzimi i financimeve nga korporatat, një nga pikat e tij të forta
El-Sayed ka elokuencën dhe magnetizmin e një lideri. Në zgjedhjet paraprake të demokratëve, ai arriti të mposhtte Haley Stevens, pavarësisht se kjo e fundit kishte një avantazh prej 11 me 1 në mbledhjen e fondeve elektorale.
Por pikërisht këtu qëndron edhe një nga pikat e tij të forta: refuzimi i parave nga korporatat dhe organizatat që, sipas tij, më pas përpiqen të ndikojnë në vendimmarrjen politike.
Tani ai ka arritur një tjetër fitore të vështirë, këtë herë kundër Trumpit dhe Rogersit, i cili, ndryshe nga ai, është financuar nga kompanitë, veçanërisht ato farmaceutike.
Mes tyre përfshihen edhe kompani që lidhen me epideminë e opioideve, e cila për vite me radhë ka shkaktuar viktima të shumta në Amerikë.
/tvklan.al