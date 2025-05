Kupa e Botës për vajza do të zgjerohet nga 32 në 48 ekipe nga edicioni i vitit 2031.

Formati do të jetë me 12 grupe nga 4 skuadra duke rritur numrin e përgjithshëm të ndeshjeve nga 64 në 104, i njëjtë me Kupën e Botës të meshkujve në vitin 2026 dhe duke e zgjatur turneun me një javë.

Kupa e Botës për femra në vitin 2027, e cila do të mbahet në Brazil, do të ketë 32 ekipe. Edicioni i vitit 2023 në Australi dhe Zelandën e Re ishte i pari që kishte 32 ekipe, nga 24 në turneun e vitit 2019 të organizuar nga Franca.

“Nuk bëhet fjalë vetëm për 16 ekipe të tjera që luajnë në Kupën e Botës për vajza, por për të ndërmarrë hapat e mëtejshëm në lidhje me lojën e femrave në përgjithësi. Më shumë shoqata anëtare të FIFA-s kanë mundësinë të përfitojnë nga turneu për të zhvilluar strukturat e tyre nga një këndvështrim më të qartë”, tha Gianni Infantino, President i FIFA.

Shtetet e Bashkuara janë gati të fitojnë të drejtën e pritjes së Kupës së Botës për vajza në vitin 2031 si kandidatura e vetme, duke shënuar herën e tretë që ky shtet do të organizojë këtë turne, pasi më parë e ka pritur në vitet 1999 dhe 2003.

Sindikata e lojtarëve mirëpriti zgjerimin e Kupës së Botës për vajza, pasi kjo tregonte rritjen e futbollit të tyre. Kupa e Botës për meshkuj e vitit 2026, e cila do të organizohet nga Shtetet e Bashkuara, Kanadaja dhe Meksika, do të jetë e para që do të ketë 48 ekipe.

Kupa e Botës për meshkuj kishte 32 ekipe që nga edicioni i vitit 1998 deri në turneun e fundit në Katar në vitin 2022.

Klan News