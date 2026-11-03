Për të kryer grabitjen e bankës së nivelit të dytë në “Komunën e Parisit” në Tiranë, të hënën, autorit i janë dashur vetëm tre minuta.
Në këtë kohë të shkurtër, autori ka hyrë nga dera kryesore, ka kërcënuar rojën, e ka veçuar në një kënd të bankës, më pas është drejtuar tek arka, aty ku i ka drejtuar armën në kokë arkëtares.
Gjatë kësaj kohe autori ka detyruar të gjitha punonjëset e bankës të qëndrojnë ulur në tokë, teksa arkëtarja ka bërë gati paratë dhe ia ka vendosur autorit në një çantë të zezë.
Nga një inventar i bankës, rezulton se janë marrë në total rreth 60 mijë euro, të cilat ishin në valutë edhe në lekë dhe dollarë.
Policia ka krijuar dyshime për një person, i cili mendohet se e ka vëzhguar bankën përpara ngjarjes, por ende nuk ka prova për përfshirjen e tij.
Sipas hetuesve, autori kishte informacion të saktë për vendndodhjen e parave, çka ka ngritur dyshime se mund të jetë ndihmuar nga persona të tjerë, përfshirë edhe punonjës të bankës.
Një tjetër pistë hetimi është mundësia që i njëjti person të ketë kryer edhe grabitjen e një tjetër banke në muajin qershor jo shumë larg nga aty.
Dyshimet bazohen te fakti se në të dyja rastet, autori ka humbur gjurmët në të njëjtin vend. Megjithatë, kjo pistë mbetet ende për t’u verifikuar.
Klan News
/tvklan.al