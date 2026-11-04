Demokratja Amy Acton, ish-drejtoresha e shëndetësisë e Ohajos, do të jetë guvernatorja e ardhshme e shtetit, sipas rezultateve të zgjedhjeve të mesmandatit në SHBA-të, të cilat u zhvilluan më 3 nëntor.
Amy Acton mundi sipërmarrësin e bioteknologjisë Vivek Ramaswamy, një republikan i mbështetur nga Presidenti Trump, në një garë të shënuar në javët e fundit nga akuza kundër njëri-tjetrit dhe një fushatë agresive reklamuese që tërhoqi kritika kombëtare, madje edhe nga disa republikanë.
Fitorja e saj shënon herën e parë në dy dekada që banorët e Ohajos kanë zgjedhur një demokrate për të udhëhequr shtetin. Ajo është vetëm demokratja e dytë që fiton guvernatoren e Ohajos në 35 vjet, dhe ishte një arritje e jashtëzakonshme për Dr. Acton, e cila u përball me sulme të forta personale nga kundërshtarja e saj, të cilat u përqendruan në fëmijërinë e saj të trazuar. Në fakt, kandidatura e saj fillimisht ishte dukur një mundësi e largët, duke pasur parasysh prirjet e gjata republikane të Ohajos.
Sigurisht, puna e saj në shtet është e njohur, pasi Guvernatori republikan në largim, Mike DeWine, e emëroi atë drejtoreshë të Departamentit të Shëndetësisë të Ohajos në fillim të mandatit të tij të parë. Gjatë ditëve të para të pandemisë COVID-19, të dy mbajtën konferenca të rregullta për shtyp duke njoftuar kufizimet e udhëtimit dhe duke promovuar masat e sigurisë derisa ajo dha dorëheqjen nga detyra në qershor 2020.
Fushata zgjedhore e trazuar
Gjatë fushatës zgjedhore, ajo theksoi përvojën e saj në shëndetin publik, në vend të politikës, dhe mbështeti politika të tilla si ofrimi i një kredie tatimore për fëmijët në të gjithë shtetin dhe fshirja e borxhit mjekësor.
Në fund të tetorit, gara për guvernator mori vëmendje kombëtare kur kundërshtarja e saj përmbyti median elektronike me një reklamë ku shfaqej nënën e larguar të Amy Acton, Dona Arthur, duke e quajtur vajzën e saj një “gënjeshtare”. Ajo humbi kujdestarinë e vajzës së saj kur ishte 12 vjeç për shkak të abuzimit të dyshuar seksual të Acton nga bashkëshorti dhe njerku i nënës së saj.
Reklama u kritikua ashpër nga republikanët, përfshirë DeWine, por Trump dhe Ramaswamy e mbrojtën atë.
Demokratët e Ohajos kanë pësuar humbje të ashpra elektorale në të gjithë shtetin në ciklet e fundit zgjedhore. Amy Acton do të marrë detyrën në janar me një legjislaturë të dominuar nga republikanët, e cila ka të ngjarë ta kufizojë rëndë pushtetin e saj.
/tvklan.al