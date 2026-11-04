Fitorja e thellë e demokratëve në zgjedhjet e mesmandatit në SHBA pritet të ketë pasoja përtej kufijve amerikanë, duke ndikuar në marrëdhëniet me aleatët, rivalët dhe partnerët tregtarë të Uashingtonit. Marrja e kontrollit të të dyja dhomave të Kongresit nga demokratët mund të kufizojë hapësirën e veprimit të presidentit Donald Trump në disa prej çështjeve më të rëndësishme të politikës së jashtme, nga lufta me Iranin dhe mbështetja për Ukrainën, te tarifat tregtare dhe politikat për teknologjinë.
IRANI DHE IZRAELI
Ende nuk është e qartë se si humbja e kontrollit të Kongresit nga republikanët do të ndikojë në ecurinë e konfliktit tetëmujor mes SHBA-së dhe Iranit. Zgjedhjet treguan se amerikanët janë lodhur nga lufta, të cilën shumë prej tyre e lidhin me rritjen e ndjeshme të çmimeve të karburanteve.
Sipas dy burimeve të njohura me qëndrimet e qeverive të Gjirit Persik, disa prej këtyre vendeve besojnë se Trump ka më shumë arsye se kurrë për të kërkuar një marrëveshje paqeje. Sipas tyre, pas rezultatit zgjedhor, mundësia e një sulmi tjetër në shkallë të gjerë ndaj Iranit është më e vogël.
Megjithatë, humbja e thellë e republikanëve mund t’i japë Iranit më shumë besim në përballjen me Uashingtonin.
“Nëse Teherani kupton se Trump ka nevojë për një marrëveshje, por jo për çfarëdo marrëveshjeje, mund të krijohet një mundësi reale për t’i dhënë fund luftës”, tha Ebtesam al-Ketbi nga Qendra e Politikave e Emirateve. Megjithatë, ajo paralajmëroi se nëse Irani e interpreton rezultatin si shenjë dobësie të Trump, kjo mund të çojë në një tjetër përshkallëzim ushtarak.
Për Izraelin, kontrolli i Kongresit nga demokratët mund të sjellë më shumë mbikëqyrje dhe kritika ndaj operacioneve ushtarake izraelite në Iran, Gaza dhe Liban. Gjithashtu, mund të rritet presioni mbi mbështetjen tradicionale amerikane për Izraelin, përfshirë ndihmën ushtarake dhe shitjen e armëve.
Ndërkohë, kundërshtarët politikë të kryeministrit Benjamin Netanyahu kanë shfrytëzuar fitoren e demokratëve për ta kritikuar atë, duke pretenduar se gjatë drejtimit të tij Izraeli ka humbur mbështetjen dypartiake në SHBA. Ata po përpiqen të krijojnë një koalicion qeverisës pas zgjedhjeve të fundit në Izrael, të cilat nuk prodhuan një fitues të qartë.
ÇMIMET E KARBURANTEVE
Lufta me Iranin ka penguar furnizimin me naftë bruto dhe gaz natyror të lëngshëm nga vendet e Gjirit Persik, duke rritur çmimet e naftës dhe të karburanteve në mbarë botën.
Tregjet e energjisë reaguan të mërkurën me pritshmërinë se rezultati i zgjedhjeve mund t’u japë një shtysë të re negociatave për paqe mes SHBA-së dhe Iranit. Çmimi i naftës ra për të tretën ditë radhazi, megjithëse rezervat e kufizuara penguan një rënie më të madhe.
“Tregu duket se po vlerëson gjithnjë e më shumë mundësinë që presidenti Trump dëshiron ta lërë pas luftën në Lindjen e Mesme”, tha Ole Hansen, analist në Saxo Bank.
UKRAINA
Trump ka ndërprerë në masë të madhe ndihmën e drejtpërdrejtë financiare dhe ushtarake amerikane për Ukrainën, e cila po përballet me pushtimin rus, pavarësisht mbështetjes së gjerë për Kievin nga ligjvënës demokratë dhe republikanë.
Presidenti ka shkaktuar pakënaqësi edhe te disa anëtarë të Kongresit, përfshirë republikanë, pasi hoqi sanksionet ndaj naftës dizel ruse dhe pezulloi kufizimet për energjinë ruse vetëm pak javë pasi i kishte nënshkruar ato në ligj.
Marrja e kontrollit të të dyja dhomave të Kongresit u jep demokratëve mundësinë të propozojnë paketa të reja ndihme për Ukrainën. Nëse arrijnë të sigurojnë mbështetjen e mjaftueshme të republikanëve dhe një shumicë prej dy të tretash, një paketë e tillë mund të miratohet edhe nëse Trump vendos veton.
Megjithatë, një rritje e ndihmës amerikane për Ukrainën nuk pritet të ndodhë menjëherë. Për më tepër, kjo nuk do të zgjidhte nevojën më urgjente të Kievit për raketat interceptuese të sistemit të mbrojtjes ajrore Patriot, të prodhuara në SHBA, të cilat nevojiten për të mbrojtur infrastrukturën energjetike dhe qytetet gjatë dimrit.
Demokratët mund të kundërshtojnë edhe politika të tjera të Trump. Kongresmeni demokrat Gregory Meeks nga Nju Jorku, kandidat për të drejtuar Komisionin e Punëve të Jashtme të Dhomës së Përfaqësuesve, ka paraqitur një projektligj dypartiak për të bllokuar planin e Trump për rikthimin e naftës dizel ruse në tregun global.
Megjithatë, zgjedhjet nuk pritet të ndryshojnë qëndrimin e administratës Trump në negociatat trepalëshe të paqes me Rusinë dhe Ukrainën. Uashingtoni ka ushtruar presion mbi Kievin që të bëjë lëshime për arritjen e një marrëveshjeje, ndërsa paralelisht ka diskutuar me Moskën për marrëveshje ekonomike që do të favorizonin investitorët amerikanë.
Kremlini deklaroi se shpreson që rezultati i zgjedhjeve të mesmandatit të mos ndikojë në atë që e cilësoi si përpjekjet e Trump për vendosjen e paqes.
TREGTIA
Fitorja e demokratëve mund t’u japë disa vendeve aziatike më shumë hapësirë për të vonuar realizimin e premtimeve për investime në SHBA, të cilat i kishin bërë për të shmangur tarifat e larta tregtare. Sipas analistëve, rezultati mund t’i japë gjithashtu Kinës një pozicion më të favorshëm në negociatat tregtare me Uashingtonin.
Megjithatë, marrëdhëniet ekonomike mes SHBA-së dhe Kinës pritet të mbeten në një gjendje stabiliteti të brishtë, tha Chim Lee, analist i politikave industriale në Njësinë e Inteligjencës së revistës “The Economist” në Pekin.
Humbjet e republikanëve mund të lehtësojnë gjithashtu negociatat tregtare mes SHBA-së dhe Indisë. Bisedimet janë vonuar për shkak të përpjekjeve të Nju Delhit për të mbrojtur fermerët vendas.
“Pas humbjeve të SHBA-së në zgjedhjet e mesmandatit, aftësia e presidentit Donald Trump për të vendosur tarifa arbitrare do të përballet patjetër me pengesa. Në një moment, ai ka nevojë për miratimin e Kongresit për masat tregtare dhe, në këtë aspekt, pozita e tij është dobësuar”, tha Anup Wadhawan, ish-sekretar i Tregtisë në qeverinë federale të Indisë.
Kongresi ka kompetencën të rregullojë tregtinë dhe të përcaktojë tarifat e importit. Megjithatë, Trump ka shfrytëzuar ligje që i lejojnë të vendosë tarifa duke u bazuar në argumentet e sigurisë kombëtare ose në praktikat e padrejta tregtare. Çdo përpjekje e demokratëve për të kufizuar këtë pushtet mund të përballet me veton e presidentit.
Një tjetër pikëpyetje lidhet me kërcënimet më të fundit tregtare të Trump. Mes tyre është paralajmërimi për tarifa 100% ndaj vendeve europiane që vendosin taksa për shërbimet digjitale të kompanive të mëdha amerikane të teknologjisë.
Në pikëpyetje është gjithashtu nëse një kredi prej 3 miliardë eurosh për kompaninë Airbus, e dhënë nga Banka Europiane e Investimeve, mund të ndikojë në armëpushimin tregtar mes SHBA-së dhe Europës, i cili ka qenë në fuqi në pjesën më të madhe që prej vitit 2025.
INTELIGJENCA ARTIFICIALE DHE TEKNOLOGJIA
Sondazhet e zhvilluara pas votimit treguan se shumë amerikanë janë të shqetësuar për zgjerimin e shpejtë të qendrave të të dhënave që përdoren për inteligjencën artificiale. Ky rezultat ndikoi edhe në tregjet financiare, duke shkaktuar shqetësim te kompanitë e mëdha aziatike të prodhimit të çipave.
“Një fitore e demokratëve në të dyja dhomat e Kongresit do të rriste presionin ndaj kompanive të teknologjisë dhe mund të sillte më shumë rregullim për të gjithë sektorin e inteligjencës artificiale. Kjo mund të ngadalësonte ritmet shumë të shpejta të rritjes që shohim çdo ditë dhe që shpesh i marrim si të mirëqena”, tha Jake Dollarhide, drejtues i kompanisë Longbow Asset Management në Oklahoma.
/tvklan.al