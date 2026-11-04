Irani paralajmëron Shtetet e Bashkuara se çdo sulm i ri amerikan do të marrë një përgjigje shumë më të fuqishme. Udhëheqësi suprem iranian, Mojtaba Khamenei, deklaroi se armiqësia e Uashingtonit ndaj Teheranit nuk do të ndryshojë, pavarësisht rotacionit politik.
Sipas tij, ata që besojnë se ndryshimi i partisë në drejtimin e Shtëpisë së Bardhë mund të sjellë një qasje tjetër ndaj Iranit, gabohen rëndë.
“Amerika e sheh fundin e hegjemonisë së saj si një ngjarje të largët, ndërsa ne e shohim atë si të afërt. Nëse ka ende njerëz që shpresojnë se sistemi i dominimit do të ndryshojë sjellje, se ndryshimi i partisë apo i fraksionit në pushtet do të bëjë diferencën, apo se lëshimet ndaj Amerikës mund ta bindin atë të heqë dorë nga armiqësia ndaj popullit iranian, ata gabohen rëndë”, tha Mojtaba Khamenei.
Ndërkohë, rezultatet e zgjedhjeve të mesit të mandatit në Shtetet e Bashkuara kanë nxitur reagime edhe në Europë.
Kryeministri britanik, Andy Burnham, theksoi se rezultati i zgjedhjeve ishte një sinjal i qartë i shqetësimit të qytetarëve amerikanë për rritjen e kostos së jetesës.
“Presidenti Trump i ka pranuar rezultatet dhe mendoj se bota ka tani një mundësi për t’u bashkuar rreth çështjes që na prek të gjithëve, kostos së jetesës. Kjo ka qenë në qendër të prioriteteve të mia gjatë tre muajve të parë në Downing Street. Por nuk mund të ulim presionin ekonomik mbi qytetarët, për sa kohë që konflikti në Lindjen e Mesme nuk zgjidhet dhe vazhdon lufta në Ukrainë, e nisur nga Rusia. Këto janë çështjet ku duhet të përqendrohemi tani”, tha Andy Burnham.
Nga Berlini, ministri i Jashtëm gjerman, Johann Wadephul, shprehu besimin se mbështetja amerikane për Ukrainën do të vijojë edhe pas ndryshimeve të balancave politike në Kongres.
“Objektivi ynë tani duhet të jetë të punojmë sa më ngushtë me administratën amerikane për zgjidhjen e konflikteve, si në Lindjen e Mesme, ashtu edhe këtu në Europë. Ndoshta kjo krijon gjithashtu një mundësi të re për të ndërmarrë iniciativa të reja në një apo disa fusha”, tha Johann Wadephul.
Kryeministri polak, Donald Tusk, e cilësoi rezultatin një fitore të demokracisë dhe shprehu shpresën se zhvillimet politike në Uashington do të ndihmojnë në stabilizimin e situatës në rajon.
“Në Amerikë fitoi demokracia. Dhe, siç tha vetë presidenti Donald Trump menjëherë pas zgjedhjeve, demokratët bënë një punë të mirë. Këtë herë jam plotësisht dakord me të. Shpresoj që rezultati të ndihmojë edhe në stabilizimin e situatës në rajonin tonë. Këshilla ime do të ishte që presidenti Trump të mos e teprojë me përdorimin e vetos si metodë qeverisjeje. Vetoja është zgjidhja e fundit që mund të ndihmojë në ndjekjen e një politike të mirë”, tha Tusk.
Moska shpreson që rezultatet e zgjedhjeve të mos ndikojnë në përpjekjet diplomatike të Donald Trump. Zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, deklaroi se Rusia pret që presidenti amerikan të vijojë angazhimin e tij për paqen.
Kryeministri spanjoll në detyrë, Pedro Sanchez, i cili ka pasur përplasje të vazhdueshme me presidentin Trump, tha se “Shoqëria amerikane votoi kundër politikave që vetëm sjellin varfëri”, tha Sanchez.
Elon Musk, donatori kryesor i fushatës së republikanëve me gati gjysmë miliardë dollarë, e priti me humor humbjen, duke shkruar në platformën “X” se “lazerët e tij hapësinorë për ndërhyrjen në zgjedhje nuk funksionuan këtë herë”.
Klan News
/tvklan.al