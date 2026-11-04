Jasir Asani konfirmon momentin pozitiv në Champions-in e Azisë.
Sulmuesi i Kombëtares shqiptare realizoi golin vendimtar për skuadrën e Esteghalit në minutën e 91 të ndeshjes kundër Shamal.
Në këtë mënyrë iranianët siguruan 3 pikët e rëndësishme për të shpresuar kualifikimin në raundin e ardhshëm.
Për Asanin ky ishte goli i tretë në Champions dhe i shtati në total.
Mbetet për t’u parë nëse Maran do ta rikthejë në Kombëtare 31-vjeçarin, i cili është në listën e gjerë të futbollistëve nën vëzhgimin e italianit.
/tvklan.al