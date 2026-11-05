Sali Berisha i bën një tjetër lexim raportit të Komisionit Europian, dokument në të cilin thotë se damkoset në çdo paragraf të tij kryeministri Rama.
Për të faktuar regresin që sipas tij Shqipëria ka bërë përgjatë një viti, kryedemokrati si etalon të krahasimit sjell Malin e Zi, si vendi më i avancuar në procesin e integrimit.
Pas kryeministrit, Berisha liston edhe emrat e zyrtarëve të lartë që thotë se janë pengesë në këtë proces.
Shqiptarët i paralajmëron se me Edi Ramën nuk ka integrim, ndërsa kryeministrin e këshillon të dëgjojë revoltën e studentëve.
Një ditë pas shqetësimeve të ngritura në progres raport për kontrollin parlamentar, demokratët depozituan në Gjykatën Kushtetuese vendimin e mazhorancës për rrëzimin e kërkesës për ngritjen e një Komisioni Hetimor për shoqërinë shtetërore KAYO.
/tvklan.al