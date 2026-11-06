Shoqata Gjermane e Industrisë dhe Tregtisë në Shqipëri vlerëson hapin e qeverisë për të mos rritur tatim-fitimin e korporatave në Paketën Fiskale 2027.
Përmes një deklarate publike, biznesi gjerman mirëpret uljen e TVSH-së për ushqimet bazë dhe lehtësimin e tatimit mbi të ardhurat e shtresës së mesme.
Njëkohësisht, DIHA e konsideron mjaft pozitive heqjen e dorëzimit të dyfishtë të pasqyrave financiare për uljen e burokracisë.
“Ndryshime të kësaj natyre dhe përmase, të cilat parashikohet të hyjnë në fuqi më 1 janar 2027, do të përfitonin nga një proces konsultimi i hershëm dhe transparent, duke u dhënë mundësi palëve të interesuara të paraqesin propozimet e tyre dhe bizneseve kohën e nevojshme për të përshtatur kontratat, sistemet, buxhetet dhe planet e investimit. Një kuadër tatimor i parashikueshëm mbetet një nga faktorët kryesorë që investitorët gjermanë dhe të huaj marrin në konsideratë kur vendosin se ku të investojnë”, thuhet në njoftimin e Shoqatës gjermane të Industrisë dhe Tregtisë.
Nga ana tjetër, DIHA shpreh shqetësimin se lehtësimet sociale po financohen përmes rritjes së taksave mbi biznesin dhe konsumin.
Rritja e tatimit mbi dividendët dhe e normës standarde të TVSH-së mund të zbehë atraktivitetin e investimeve në Shqipëri.
“Rritja e tatimit mbi dividendët ul atraktivitetin e investimeve në kapital në Shqipëri dhe mund të dobësojë pozicionin e vendit në raport me rajonin. Si alternativë ndaj rritjes së normës standarde të TVSH-së në 21%, DIHA i propozon Qeverisë të shqyrtojë mundësinë e aplikimit të një norme të reduktuar të TVSH-së për energjinë elektrike, kjo do të sillte përfitime të drejtpërdrejta për familjet dhe do të ulte kostot e energjisë për bizneset”, njofton DIHA.
DIHA konfirmon gatishmërinë për të dhënë ekspertizën e saj, duke kërkuar zgjidhje që garantojnë financa të shëndosha publike pa cenuar konkurrueshmërinë e ekonomisë shqiptare.
/tvklan.al