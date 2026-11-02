Të martën, 3 nëntor, do të zhvillohen nëntë ndeshje interesante në Champions League, të vlefshme për raundin e katërt në fazën e ligës.
Padyshim vëmendja më e madhe do të jetë në Madrid, aty ku Atletico do të presë Bayern Munich. Dy ekipet nuk kanë treguar formë shumë të mirë në këtë edicion dhe do të kërkojnë fitoren.
Gjermanët vijnë në këtë takim pas dy barazimeve, me Arsenalin dhe Viking. Në krahun tjetër, spanjollët u ndalën në transfertë nga Stuttgart.
Përballje interesante do të jetë edhe ajo mes Barcelonës dhe Aston Villas në “Camp Nou”. Katalanasit vijnë si favoritë, por shpesh kanë hasur probleme në duelet ndaj anglezëve. Barcelona vjen në këtë takim pas dy fitoreve dhe një humbje.
Në krahun tjetër, Aston Villa duket në formë të jashtëzakonshme, pasi mban vendin e dytë me nëntë pikë, pas 3 fitoreve radhazi.
Manchester United kërkon rikthimin te fitorja në shtëpi, pasi pret Romën. Ky duel do të vendosë përfundimisht të ardhmen e trajnerit Michael Carrick, i cili duket në “fije të perit”.
Manchester United numëron vetëm 3 pikë deri tani, ndërsa Roma mban vendin e 15-të me katër pikë.
Interi ka një transfertë delikate, pasi luan në Holandë ndaj Feyenoord. Zikaltërit kanë shfaqur probleme të mëdha në Champions dhe pas humbjes së fundit në derbi, kërkojnë me çdo kusht fitoren.
Përballje tjetër interesante pritet të jetë edhe ajo mes Villarreal dhe PSG-së në Spanjë. Francezët vijnë si kryesues, me pikë të plota pas tre raundeve.
Sfidat e tjera janë: Galatasaray-Stuttgart, Shakhtar Donetsk-Sporting Lisbona, Bodo/Glimt-Lille dhe LASK-Slovan Bratislava.
/tvklan.al