Codecool dhe SDA bashkohen për t’u bërë fuqi dixhitale evropiane e aftësive dhe burimeve njerëzore

14:29 13/09/2022

● Bashkimi krijon qendrën më të madhe të trajnimit dhe burimeve të teknologjisë në

Evropën Qendrore, duke u ofruar kompanive evropiane një grup të ri talentesh

profesionistësh të IT-së, ndërsa mungesat e aftësive vazhdojnë.

● 15 – 20,000 studentë parashikohen të trajnohen çdo vit për kurset B2B dhe B2C,

duke përfshirë zhvillimin e softuerit, testimin dhe sigurinë kibernetike.

13 Shtator 2022: Codecool dhe Software Development Academy (SDA), dy kompanitë

kryesore të Evropës Qendrore në EduTech, njoftuan sot bashkimin e kompanive për

të krijuar një nga fuqitë më të mëdha digjitale të aftësive dhe burimeve njerëzore në

Evropë.

Kompania e bashkuar ka një prani në 8 vende (Poloni, Hungari, Rumani, Austri, Sllovaki,

Republikën Çeke, Estoni dhe Shqipëri) dhe do të trajnojë 15,000-20,000 individë dhe afro

400 marka globale dhe lokale nga rajoni i Evropës Qendrore çdo vit, me partnerët kryesorë

duke përfshirë Accenture, Microsoft, Motorola, Morgan Stanley, Ericsson dhe Vodafone.

Me mbi 300 punonjës, 17 fusha të rikualifikimit digjital, një rrjet prej 1600 mentorësh,

kompanitë e bashkuara ofrojnë aftësi, përmirësime dhe rikualifikim për individët, kompanitë

dhe qeveritë private. Për sektorin publik, ata kanë ndërmarrë një program të suksesshëm

rikualifikimi për 600 inxhinierë në Hungari. Kompania gjithashtu vazhdon të inkurajojë dhe

mbështesë gratë në TIK përmes programeve të ndryshme.

“Ka një betejë globale për talentet digjitale, veçanërisht koduesit dhe programuesit, kështu

që qëllimi ynë kryesor mbetet të ofrojmë aftësi digjitale me cilësi të lartë për punonjësit dhe

punëdhënësit – por në një shkallë shumë më të madhe,” shprehet Michał Mysiak, CEO i

SDA, i cili do të drejtojë kompaninë e bashkuar si CEO. “Ne besojmë se kombinimi i

Codecool dhe SDA – me pika të forta të dallueshme rajonale dhe kategorie – do të rrisë

nivelin e aftësive të evropianëve qendrorë që janë të uritur për të mësuar dhe do të jetë

thelbësore në transformimin digjital të Evropës dhe më gjerë.”

“Ky është një kapitull i ri emocionues për të dyja kompanitë ku ne krijojmë një fuqi të vërtetë

për digjitalizimin,” – tha József Boda, CEO i Codecool. “Përmes programeve tona të

konsoliduara të aftësive digjitale, ne vazhdojmë me besim t’u shërbejmë nevojave të

individëve, kompanive dhe qeverive. Të diplomuarit nga kurset tona janë shumë të kërkuar,

veçanërisht pasi organizatat e Evropës Perëndimore dhe SHBA-së shikojnë në shtete të

tjera duke ulur kostot.”

Fitimi i aftësive digjitale është veçanërisht i rëndësishëm pasi Bashkimi Evropian aktualisht

po lufton me një boshllëk në sektorin e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK)

prej rreth 1.8 milionë ekspertësh, duke përfshirë talentin e munguar dhe nënkualifikimin e

specialistëve të punësuar të TIK-ut.

Për më tepër, një objektiv i rëndësishëm në kuadër të programit të Dekadës Digjitale të

Komisionit Evropian është të punësojë 20 milionë specialistë të TIK-ut deri në vitin 2030. Për

të arritur këtë objektiv, 161 miliardë euro do të investohen për novacionin dhe digjitalizimin e

tregjeve të BE-së sipas planit evropian të rimëkëmbjes. Në Poloni 21,3% e fondit total të

rimëkëmbjes prej 35,4 miliardë eurosh, pra më shumë se 7 miliardë do të shpenzohen

vetëm për transformimin digjital; në Rumani, kjo është rreth 6 miliardë, Austria do të

shpenzojë rreth 1,8 miliardë.

Ky vizion evropian mund të arrihet vetëm me ofrues shërbimi në edukim si kompania e

bashkuar Codecool dhe SDA, e cila po fokusohet në grupin më të madh të talenteve digjitale

të kontinentit – në rajonin e Evropës Qendrore dhe Jugore. Në këto vende, interesi i

popullatës për t’u punësuar në fushën e teknologjisë dhe me pagesë të mirë është më i larti

brenda BE-së. Të dy kompanitë kanë një rritje vjetore prej 50% të regjistrimit të studentëve.

Michał Mysiak shton: “Për të inkurajuar edhe më shumë investitorë në rajon, ka nevojë për

ofrimin e profesionistëve shumë të aftë të TIK-ut në një mënyrë të shpejtë. Kompania e

bashkuar është një përgjigje ndaj kësaj nevoje si dhe një shans unik për rajonin që të bëhet

një qendër shërbimi TIK në zhvillim në shkallë globale.”

Të dy kompanitë do të vazhdojnë të përdorin markat e tyre të forta të konsumatorit në tregjet

e tyre lokale si Codecool dhe SDA në të ardhmen e afërt dhe do të dalin me trajnime të reja

të aftësive digjitale që pasqyrojnë mjedisin teknologjik që ndryshon me shpejtësi. Krahas 8

vendeve aktuale, kompania e bashkuar do të vazhdojë të zgjerohet edhe në territore të reja

gjeografike, duke forcuar pozicionin e saj numër një.

Codecool është një kompani me bazë në Budapest, e themeluar privatisht, 7 vjeçare, e

pranishme në 4 vende (HU-PL-RO-AT), me 150 punonjës, me më shumë se 2000 të

diplomuar dhe bashkëpunim me mbi 300 kompani.

Software Development Academy (SDA) është një kompani me bazë në Gdynia (Poloni), e

themeluar privatish, 7 vjeçare e pranishme në 6 vende (PL-RO-EE-CZ-SK-AL), me 150

punonjës, duke pasur më shumë se 15000 të diplomuar tashmë dhe bashkëpunim me mbi

100 kompani.

