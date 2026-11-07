Federata Shqiptare e Garave me Kuaj organizoi Kupën e Republikës, ku 24 pjesëmarrës garuan në tri kategori.
Shpejtësia, teknika dhe harmonia mes kalorësit dhe kalit u vunë në provë në Kupën e Republikës, një nga aktivitetet më të rëndësishme të kalërimit sportiv në vend. E organizuar nga Federata Shqiptare e Garave me Kuaj, gara mblodhi 24 pjesëmarrës, të cilët konkurruan në tri kategori: fëmijë, të rinj dhe të rritur, duke sjellë një atmosferë sportive dhe konkurrencë të fortë.
Zëvendëspresidenti I federatës Arjan Rugji u shpreh se kohët e fundit ky sport është zhvilluar në Shqipëri.
“Ne si Federatë Shqiptare Sport me kuaj kemi vite që përpiqemi të promovojmë, të nxisim edhe në në të gjithë territorin e republikës dhe jemi optimist sepse vitet e fundit janë ngritur shumë qendra të sporteve me kuaj”, tha Rugji.
Në kategorinë e fëmijëve, fituese u shpall Sofia Caca me kalin Bambo. Në kategorinë e të rinjve, vendin e parë e fitoi Enes Brahimi, i cili përfundoi garën në kohën 54 sekonda, me kalin Nobel. Në kategorinë e të rriturve, fitues u shpall sërish Enes Brahimi, kësaj radhe me kalin Cornwell. Ai ndau për Klan News emocionet e garës:
“Shumë mirë u ndjeva. Kisha pak emocione si fillim, por pastaj nuk isha. Është ndjesi e mirë pasi është si ndjenjë, shprehesh edhe komunikon me kalin. Shpresoj të iki sa më lart edhe më lart”, tha Brahimi.
Në përfundim të aktivitetit u zhvillua ceremonia e ndarjes së çmimeve, ku fituesit e secilës kategori u vlerësuan për rezultatet e arritura në Kupën e Republikës.
/tvklan.al