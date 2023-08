Godinë e re e Drejtorisë së Transportit në Mat

Shpërndaje







18:29 28/08/2023

Balluku: Do shmangë kostot për qytetarët

Rreth 15 mijë drejtues automjetesh të Bashkisë Burrel dhe Klos do të kenë mundësi që shërbimin e transportit rrugor, kontrollin fizik e teknik të automjeteve brenda 6 muajve ta kryejnë në Mat, aty ku po punohet për ndërtimin e Drejtorisë Rajonale të Shërbimeve të Transportit Rrugor.

Sipas zv/Kryeministres Belinda Balluku kjo do të shmangë kostot e qytetarëve që detyrohen të marrin shërbimet e transportit në Dibër.

“Distanca që i duheshin mjeteve ishte një kosto shumë e lartë. Kosto nuk ka të bëjë gjithmonë me paratë po ka të bëjë me orët dhe kohën, një ditë pune e humbur, kështu që biem dakord që kjo ishte diçka që duhej bërë”.

Gjatë inspektimit të punimeve, zv/Kryeministrja u ndal edhe tek automotoparku i parë në Shqipëri që do të ndërtohet në Elbasan. Në Shtator sipas Ballukut do të nisë edhe aplikimi pranë Formula 1 për datën e garës së parë automotorrike.

“Pra pasi kemi ndërmarrë gjithë hapat për krijimin e kushteve në Shtator futemi në fazen zyrtare të aplikimit”.

Sipas Ballukut, autostrada Elbasan- Qafë Thanë që do të lidhë Shqipërinë me Maqedoninë e Veriut e më tej me Bullgarinë do i japë një tjetër peshë këtij aplikimi.

Tv Klan