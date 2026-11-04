Qindra mijëra tifozë dhe qytetarë u mblodhën në Santa Kruz të Tenerifes për t’i bërë homazhet sulmuesit Hezus De Migel, i cili ndërroi jetë në moshën 30-vjeçare pasi pësoi një arrest kardiak pas përplasjes me portierin e Andorrës Ovono.
Të pranishmit vendosën lule dhe ndezën qirinj poshtë një fotografie bardhezi të De Migelit dhe më pas kënduan kore në nder të tij.
Jo vetëm qyteti i Tenerifes, po i gjithë ishulli është tronditur nga humbja e parakohshme e sulmuesit spanjoll.
“Është e vështirë të gjejmë fjalë për largimin e një njeriu që ishte pjesë e historisë tonë. U largove shumë shpejt Migel. Nuk mund ta pranojmë që nuk je më mes nesh. Gjithçka që bëre në fushë nuk do të harrohet”, tha një tifoz.
De Migel ndërroi jetë në spitalin e Tenerifes të martën në mëngjes, teksa një ditë më parë u përplas me kundërshtarin në fundin e ndeshjes.
Portieri i Andorrës Ovono kërkoi ndjesë, por sipas raportimit të Reuters organet kompetente kanë nisur procedurat hetimore lidhur me mundësinë e ngritjes së një akuze për vrasje nga pakujdesia.
/tvklan.al