Qindra mijëra tifozë dhe qytetarë u mblodhën në Santa Kruz të Tenerifes për t’i bërë homazhet sulmuesit Hezus De Migel, i cili ndërroi jetë në moshën 30-vjeçare pasi pësoi një arrest kardiak pas përplasjes me portierin e Andorrës, Ovono.
Të pranishmit vendosën lule dhe ndezën qirinj poshtë një fotografie bardhezi të De Migelit dhe më pas kënduan kore në nder të tij.
Jo vetëm qyteti i Tenerifes, po i gjithë ishulli është tronditur nga humbja e parakohshme e sulmuesit spanjoll.
“Është e vështirë të gjejmë fjalë për largimin e një njeriu që ishte pjesë e historisë tonë. U largove shumë shpejt Migel. Nuk mund ta pranojmë që nuk je më mes nesh. Gjithçka që bëre në fushë nuk do të harrohet”, tha tifozi i Tenerifes.
De Migel ndërroi jetë në spitalin e Tenerifes të martën në mëngjes, teksa një ditë më parë u përplas me kundërshtarin në fundin e ndeshjes. Portieri i Andorrës Ovono kërkoi ndjesë, por sipas raportimit të Reuters organet kompetente kanë nisur procedurat hetimore lidhur me mundësinë e ngritjes së një akuze për vrasje nga pakujdesia.
Klan News
/tvklan.al