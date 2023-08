Horoskopi 14 Gusht 2023

08:50 14/08/2023

Dashi

Venusi në zonën tuaj të dashurisë dhe Luanin karizmatik ju vendos nën shënjestrën e fatit. Lidhet me Neptunin dhe Plutonin, ndaj nëse jeni në kërkim të dashurisë, do të dyzoheni midis të kërkuarit dikë që ta dashuroni dhe ka potencialin për të qenë shpirti binjak apo dikujt që posedon pasuri materiale dhe sukses.

Demi

Lidhja e Neptunit me Afërditën e bën të lehtë të magjepseni pas një ideje brilante. Kjo mund të shfaqet si një dëshirë për të dekoruar shtëpinë, edhe pse mund të mos jetë realiste. Me ndikimin e fortë dhe shpues që keni, nxitja për t’u zhytur më shumë në të mund t’ju shpëtojë. Evitoni lundrimin drejt një katastrofe, pavarësisht asaj që keni në mendje.

Binjakët

Do shfaqet një ndjesi dashamirësie që do ju bëjë të gatshëm për të ndihmuar këdo që ka nevojë për verdiktin tuaj. Jini praktikë dhe sigurohuni që planet apo negociatat e reja të funksionojnë po aq mirë për ju sa dhe për të tjerët. Mos e shisni veten lirë për të tjerët.

Gaforrja

Mund të ndiheni pak emocionalë për shkak të lidhjes Afërditë-Neptun, por edhe Plutonit ndikues. Një moment do ta shihni një marrëdhënie në më të mirën e saj, ndërsa në tjetrin do ta zhbëni mendimin e mëparshëm. Me Venusin e përfshirë në një aspekt fatsjellës të njohur si gishti i fatit, mendoni se çfarë rezervon marrëdhënia për ju para se të angazhoheni.

Luani

Ndodheni në një pozicion interesant pasi Afërdita në shenjën tuaj bën lidhje jo të lehta me Neptunin e Plutonin. Në ditët në vazhdim mund të ndieni presion për të marrë një vendim që do të ndryshojë gjithçka. Mos e lejoni veten të shtyheni drejt diçkaje që nuk dëshironi ta bëni. Mund të mendoni se vendimet janë gjëra të vogla, por pasojat mund të kenë ndikim shumë të madh te ju.

Virgjëresha

Po përpiqeni të deshifroni sinjalet lidhur me një marrëdhënie të mundshme? Me Afërditën që formon një kënd të vështirë me Neptunin ëndërrimtar dhe Plutonin radikal, nuk është habi që jeni të pasigurt për motivet e të tjerëve. Dielli në shenjën tuaj ju inkurajon që të mos lejoni emocionet t’ju pështjellojnë, por të shkëputeni prej tyre pasi analizimi që do të bëni do të jetë i dobishëm.

Peshorja

Krijimi i marrëdhënieve dhe lidhjeve të reja mund të jetë i frytshëm dhe një investim i mirë kohe e energjie. Rrjetëzimi, qoftë virtual apo real, mund t’ju ndihmojë në gjetjen e mundësive të reja dhe do përfitoni nga ata që i përgjigjen energjisë suaj. Megjithatë, do të tregoni përkujdes më të madh sot sepse do ndieni nevojën vetëm për të dhënë dhe do jetë e vështirë të ndaloni.

Akrepi

Një përzierje e përqendruar dhe fatale energjisë, i njohur si gishti i fatit, ju vendos në qendër të vëmendjes dhe ju fal një sharm të veçantë. Kjo është periudha kur fuqia juaj është në kulm dhe dini si ta përdorni me potencialin e saj të plotë. Problemi është se njerëzit do ju perceotojnë si dikush me të cilin është mirë të njihen. Zgjidhni me kujdes personat që rrini.

Shigjetari

Me intelektin tuaj që shkëlqen për shkak të lidhjeve me Mërkurin, është koha perfekte që të shfaqni njohuritë. Mos e lejoni këtë pasuir informacioni të shkojë dëm pasi dikush, diku mund të përfitojë tmerrësisht nga përvoja juaj. Për më tepër, mund të ngrejë lart reputacionin tuaj.

Bricjapi

Jini të hapur ndaj përthithjes së ideve të reja sepse do të përfitoni shumë. Fokusi në sektorin tuaj të horizonteve të largëta, studimeve dhe kulturave të tjera do ju shtyjë në burime të reja perspektivash që do ju ndihmojnë të zgjidhni një problem ose të shihni aspekte të jetës suaj nga këndvështrime të ndryshme. Nëse doni shumë diçka, arritja e saj do ju ndryshojë jetën në mënyra të paparashikuara.

Ujori

Një marrëdhënie mund të ketë më shumë impakt nga sa mendoni, edhe nëse po takoni dikë për herë të parë. Me Venusin në sektorin tuaj të lidhjeve që krijon gishtin e fatit, duket sikur ndikimi i saj mbi ju është neglizhent, por a është vërtet? Sa më shumë të lidheni me këtë person, aq më shumë do të kuptoni se ata duhet të luajnë një rol kyç në jetën tuaj.

Peshqit

Magjepsja pas asaj që nuk keni mund të bëjë të fantazoni. Lidhja delikate Afërditë-Neptun do ju bëjë t’i futeni kërkimeve dhe të humbisni veten në mundësi e oferta për t’u arratisur nga jeta e përditshme. Kini kujdes për çfarë dëshironi. Shmangni ëndrrat me sy hapur ose përfshirjen në ndjenja që ju drejtojnë drejt ekzagjerimit dhe do t’ia dilni mbanë./tvklan.al