Horoskopi 2 Dhjetor 2023

08:20 02/12/2023

Dashi-Ju mund të zbuloni se të tjerët janë armiqësorë ndaj jush sot. Mundohuni të mos e merrni atë personalisht. Kuptoni se ka njerëz dhe situata të tjera me të cilat mund të lidheni që do t’ju ndihmojnë të forconi egon tuaj. Krijoni lidhje më të thella me të dashurin tuaj sonte duke u kënaqur me disa fantazi aventureske. Përvojat e përbashkëta do të jenë jashtëzakonisht të dobishme në këtë kohë.

Demi-Ditë shërimi në të gjitha frontet. Jeni elokuentë në të folur të arsyeshëm në logjikë. Por këto aftësi mund të mos dalin në pah për shkak të pasigurive. Mundohuni të shkoni me rrymën dhe kësaj here mos kundërshtoni.

Binjakët-Sot do ndiheni shumë të lumtur dhe do kuptoni që kur keni besim tek vetja gjërat arrihen me lehtë. Mos merrni vendime të rëndësishme sot, pasi mund t’u hapen probleme në të ardhmen.

Gaforrja-Duket një ditë e komplikuar. Mund të ndryshoni shtëpi ose punë. Mos u mërzisni, diçka po ndryshon. Sot do të merrni ndihmë fshehurazi nga një njeri që ju do të mirën.

Luani-Jeta juaj në çift do jetë shumë e lehtë për t’u jetuar dhe mjaft harmonike. Do jeni joshës dhe partneri nuk do rezistojë t’iu qëndrojë larg për asnjë moment. Mund të bëni plane edhe për ndonjë udhëtim së bashku. Me financat nuk do t’i keni punët mirë. Mos e teproni me shpenzimet.

Virgjëresha-Ndiheni konfuz dhe nuk dini si të veproni me ndjenjat tuaj. Mos i bëni presion askujt. Mos harroni se në fund të fundit një marrëdhënie ka brenda adrenalinë, argëtim, por edhe grindje.

Peshorja-Duhet të organizoni një takim me personat që janë të gatshëm t’ju dëgjojnë, megjithëse mund të jenë në mëdyshje të takohen me ju.

Akrepi-Mos ngurroni të bëni hapa të reja sot, veçanërisht kur bëhet fjalë për dashurinë dhe romancën. Mund të keni aq frikë të humbni atë që keni, saqë refuzoni të rrezikoni për të marrë diçka më të mirë nga sa dëshironi. Kuptoni se nuk do të arrini kurrë më larg se rrëmuja në të cilën jeni derisa të merrni frymë thellë, të synoni lart dhe të punoni për ëndrrat tuaja.

Shigjetari-Sot duket se ka filluar një ditë konfuze me të gjitha mundësitë e ndryshme që do të dalin para. Falë angazhimit tuaj me siguri do të jeni të suksesshëm në punë, veçanërisht nëse jeni duke bërë diçka që ju pëlqen. Ndiqni zemrën në situatat e vështira.

Bricjapi-Energjia do mbizotërojë tek ju sot. Do jeni shumë i kënaqur me momentet që do kaloni dhe do arrini që të përballoni me sukses të gjitha sfidat. Duhet të keni kujdes me shpenzimet që do bëni, pasi mund të dështoni.

Ujori-Jini të sjellshëm dhe respektoni besimin e njerëzve që kanë ndaj jush. Suksesi është në rrugën tuaj, por mos bëni gabime kur vjen puna për të marrë masat e nevojshme. Jeta është e paparashikueshme prandaj mos u lëkundni nga pengesat që do iu dalin.

Peshqit-Nëse nuk fiksoheni shumë pas të metave të partnerit tuaj, kjo ditë do jetë shumë e këndshme për t’u jetuar. Edhe në planin financiar do keni fat, por duhet me patjetër të shmangni marrjen e rreziqeve të mëdha./tvklan.al