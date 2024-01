Horoskopi 8 Janar 2024

08:35 08/01/2024

Dashi-Do të jetë një ditë e mbushur me emocione dhe kënaqësi. Mund të përjetoni një marrëdhënie romantike ose nëse jeni në një lidhje do të kaloni në një stad tjetër angazhimi. Sa i përket familjes, do të mbizotërojë harmonia.

Demi-Në qiellin tuaj do të shfaqen probleme herë pas here sot. Merkuri ka marrë një pozicion pengues. Sot me sjelljen tënde do të lodhësh njerëzit përreth. Jini të durueshëm me bashkëpunëtorët tuaj. Me shpenzimet mos bëni asnjë lloj çmendurie.

Binjakët-Jeni nën ndikimin e një Hëne tejet pozitive, e cila duke qenë në harmoni edhe me Afërditën, bën që sektori i zemrës të jetë në maksimum. Mos i ndrydhni ndjenjat.

Gaforrja-Sot ju mund të jeni duke bërë disa ndryshime në statusin tuaj shoqëror. Mos nxitoni për të zbatuar një plan që keni në mendje. Mund të ketë gjithashtu vështirësi në biznesin tuaj, kur do të zbuloni se dikush po përpiqet t’ju mashtrojë dhe do të zhgënjeheni.

Luani-Gjithçka do shkojë për mrekulli sot në jetën tuaj në çift. Do kuptoheni mjaft mirë me partnerin dhe së bashku do merrni vendime të rëndësishme mbi të ardhmen. Në planin financiar situata do jetë paksa e vështirë kështu që do ju duhet mund dhe kohë për të stabilizuar situatën.

Virgjëresha-Keni shumë energji për të shpenzuar momentalisht, por çfarë dëshironi të bëni me të? Kombinimi i sotëm i planeteve do t’ju çojnë në drejtimin e duhur dhe do ta keni të lehtë për të krijuar diçka me vlerë dhe jetëgjatë.

Peshorja-Do të keni çështje për të zgjidhur në familje. Shpenzime për të përballuar. Një ditë plot probleme, por që në darkë do të gjeni kohë të çlodheni.

Akrepi-Ata që janë në një lidhje do të mundohen të bëjnë gjëra ndryshe që të përjetojnë më tepër emocione. Në planin financiar mos prisni përmirësime të menjëhershme, por tregohuni sa më të duruar në mënyrë që të keni edhe më shumë përfitime.

Shigjetari-Sot, i dashur Shigjetar, do të keni shumë mundësi të ndryshoni gjëra rreth jush që nuk ju kanë pëlqyer aq shumë deri tani. Keni shumë obligime që duhet t’i vendosni menjëherë, në mënyrë që të ecni përpara dhe të bëni disa hapa thelbësorë për të ardhmen.

Bricjapi-Yjet në përgjithësi janë të favorshëm dhe ju sjellin mjaft energji të reja, pavarësisht se sot mund ta keni Hënën kundër. Mundohuni të mos e lini veten të udhëhiqeni vetëm nga instinktet.

Ujori-Kujdesuni sot të mos dilni fare nga programi juaj, sepse disa probleme që do të shfaqen do t’ju bëjnë të vështirë dhe ju mund të dilni jashtë kontrollit. Dita do të jetë mjaft e mirë për çështjet që dëshironi të zgjidhni.

Peshqit-Çështjet e zemrës nuk do kenë as problemin më të vogël sot. Shpesh do ndiheni të lumtur pranë personit të zemrës dhe do doni të mos largoheni për asnjë. Me shpenzimet do të tregoheni më të kujdesshëm./tvklan.al