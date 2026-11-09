Reshjet e shiut do të mbizotërojnë përgjatë gjithë kësaj jave.
Sipas meteorologëve, reshjet më të shumta do të jenë të përqëndruara në veri të vendit, ndëkohë që në qendër dhe në jug ato do të jenë në formën e shtrëngatave por më afatshkurtra.
Fillimi i javës do të jetë më i ftohtë, ndërsa prej të mëkurës pavarësisht reshjeve dhe lagështisë temmperaturat do të rriten si në vlerat minimale dhe ato maksimale.
Sipas parashikimeve të sinoptikanëve intensitet më të lartë reshjet pritet të kenë të premten dhe gjatë fundjavës.
Muaji nëntor është edhe muaj që ka ditët me më shumë reshje në vendin tonë.
Klan News
/tvklan.al