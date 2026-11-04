KE miratoi udhërrëfyesin për Shqipërinë, duke e vendosur si afat vitin 2027 për mbylljen e negociatave. Ndërkohë që mbeten ende për t’u mbyllur 31 kapituj të negociatave, Këshillit Evropian iu propozua që të bëjë gati për hartimin e Traktatit të Anëtarësimit të vendit tonë në familjen evropiane!
“Parashikohet po ashtu thellimi i integrimit gradual të Shqipërisë në politikat dhe strukturat evropiane, duke nisur dialogun për këtë proces në tremujorin e parë të vitit 2027.
Përgatitjet për anëtarësim duhet të ecin paralelisht me integrimin gradualisht më të thelluar të Shqipërisë në politikat, programet, sistemet, agjencitë dhe strukturat e punës së Bashkimit Evropian, përpara anëtarësimit”, tha Kallas.
Tv Klan
/tvklan.al