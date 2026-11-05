Kisha Katolike në Shkodër përkujtoi 10-vjetorin e lumturimit të 38 martirëve shqiptarë me një procesion që u mbajt mbrëmjen e së mërkurës.
Besimtarët ecën nga Katedralja e Shën Shtjefnit drejt varrezave katolike të Rrmajit, në kujtim të martirëve dhe të përndjekjes së klerit katolik gjatë regjimit komunist.
Pikërisht në varrezat e Rrmajit, më 4 nëntor 1990, Dom Simon Jubani kremtoi meshën e parë publike pas 23 vitesh ndalimi të fesë.
Ajo meshë shënoi rikthimin e kremtimeve fetare publike në Shqipëri.
Në fjalën e tij, kryeipeshkvi i Shkodrës, Imzot Giovanni Peragine, u bëri thirrje besimtarëve të ndjekin shembullin që u kanë lënë martirët e Kishës Katolike.
Më 5 nëntor 2016, në sheshin e Katedrales së Shën Shtjefnit në Shkodër, Kisha Katolike lumturoi 38 martirët shqiptarë, mes tyre edhe kryeipeshkvin Vinçens Prenushi.
Dhjetë vjet pas asaj ceremonie, procesioni drejt Rrmajit rikujtoi dëshminë e atyre që humbën jetën për besimin e tyre gjatë regjimit komunist.
Klan News
/tvklan.al