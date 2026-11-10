Fermerë dhe kultivues të ullirit u bënë bashkë edhe këtë vit në festën e ullirit.
Aktiviteti i kthyer në traditë erdhi në formën e një panairi.
Banorë të zonës ekspozuan jo vetëm ullirin dhe vajin e ullirit por edhe produkte të tjera.
Fermerët thonë se janë të kënaqur me prodhimin e këtij viti por përballen edhe me sfida.
Një prej tyre është mungesa e fuqisë punëtore por edhe gjetja e tregut për shitjen e produkteve.
Lushnja është një nga zonat ku prodhohet më shumë vaj dhe banorët ruajnë traditën e kultivimit të ullirit.
Klan News
/tvklan.al