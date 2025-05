Ndonëse kanë kaluar tre muaj pas zgjedhjeve të 9 Shkurtit që Kosova nuk i ka ende institucionet e saj, Parlamentin e Qeverinë e re, kreu i lëvizjes Vetëvendosja, Albin Kurti mohon që vendi është në ndonjë krizë.

Në mbledhjen e Këshillit të Përgjithshëm të partisë së tij, Kurti për herë të parë hodhi poshtë propozimin e kreut të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku për një qeveri tranzitore, duke deklaruar se formimi i qeverisë është përgjegjësi e Vetëvendosjes si parti e parë.

“Në Kosovë nuk kemi krize institucionale e politike kemi një farë vakumi kushtetuese. Bllokimi vjen nga ata që votojnë kundër apo bojkotojnë votimin. Ne duam qeveri normale jo të përkohshme e as të tranzicionit e as të opozitës. Dorën në zemër ky togfjalëshi është paradoksal, sepse opozita është opozitë se duhet të jetë opozitë e qeverisë. Eksperimentet nuk bëjnë as nder e as dobi”, shprehet Albin Kurti.

Edhe pse Kuvendi ka dështuar për të trembëdhjetën herë të konstituohet dhe nuk ka zgjedhur kryetarin, Kurti deklaroi se nuk tërhiqet nga kandidatura e Albulena Haxhiut dhe akuzon opozitën për bllokim dhe qëndrime absurde.

“Ne nuk jemi bllokues, por votues. Propozimi ynë është Albuena Haxhiu. Të tjerët le t’i ruajnë propozimet e tyre për kur t’ju vijë radha, ne do t’i respektojmë ato.”

Kurti nuk ngurroi të paralajmëronte partitë e opozitës edhe për zgjedhje të reja, duke theksuar se nëse ato përsëritet sipas tij mund të rrisin rezultatin e partisë së tij.

