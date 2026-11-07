Mijëra letra drejtuar Babagjyshit çdo vit përfundojnë në adresën e gabuar. Për këtë arsye, shërbimi postar finlandez ka organizuar një fushatë për të korrigjuar atë që e cilëson si një nga ngatërresat më të mëdha të adresave në botë.
Ndryshe nga sa besojnë shumë fëmijë dhe të rritur, shtëpia zyrtare e Babagjyshit nuk ndodhet në Polin e Veriut, por në Rovaniemi të Finlandës, në Rrethin Arktik.
Në Londër është vendosur një kuti postare e posaçme për letrat e Babagjyshit, ndërsa të tilla do të instalohen edhe në Nju Jork dhe Toronto.
Qëllimi është që dëshirat e fëmijëve të mbërrijnë drejtpërdrejt në fshatin e Babagjyshit.
“Ne po përpiqemi të sigurohemi që sa më shumë njerëz në botë të mësojnë adresën e saktë të Babagjyshit. Kemi zbuluar se shumë njerëz mendojnë se adresa e tij është në Polin e Veriut, por në të vërtetë ajo ndodhet në Finlandë, në Rrethin Arktik”, tha zv.Presidentja e postës finlandeze Jenni Ihatsu.
Zyra kryesore postare e Babagjyshit funksionon gjatë gjithë vitit dhe është pjesë zyrtare e shërbimit postar finlandez.
Gjashtë ndihmës të Babagjyshit punojnë aty përgjatë vitit, ndërsa gjatë sezonit të Krishtlindjeve stafi arrin në rreth 20 persona.
Çdo vit mbërrijnë afro 500 mijë letra nga e gjithë bota, ndërsa në ditët më të ngarkuara numri shkon deri në 30 mijë.
“Shpesh letrat nuk humbasin, por thjesht bëjnë një rrugë më të gjatë përpara se të mbërrijnë në adresën e duhur. Çdo vit marrim miliona letra drejtuar Babagjyshit dhe, sa më shumë afrohet nata e Krishtlindjeve, aq më shumë rritet numri i tyre. Njerëzit duan të sigurohen që Babagjyshi të lexojë letrat me marrë dëshirat, shpresat dhe listat e dhuratave që i kanë shkruar”, tha Ihatsu.
Gjatë viteve, zyra postare në Rovaniemi ka pritur më shumë se 25 milionë letra nga mbi 200 vende të botës.
Klan News
/tvklan.al