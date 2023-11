Marrëdhëniet Kosovë-Serbi, Rama: Duhet të merren vesh, nuk ka asnjë rrugë tjetër

Shpërndaje







18:58 14/11/2023

I pranishëm në forumin e medias për Europën Juglindore, kryeministri Edi Rama foli për marrëdhëniet mes Kosovës dhe Serbisë. Rama tha se palët për një kohë të gjatë kanë shmangur të pashmangshmen, që sipas tij është të merren vesh. Për kryeministrin nuk ka rrugë tjetër, pasi vendi i tyre është në komunitetin euroatlantik.

“Mendoj që kanë shmangur të pashmangshmen për një kohë të gjatë. E pashmangshmja është që duhet të merren vesh, nuk ka asnjë rrugë tjetër. Pasi vendi i të dyja shteteve është në komunitetin euroatlantik. Ndoshta më shpejt për njërin e pak më vonë për tjetrin, por ky është vendi i tyre. Nuk mund të ndryshojnë gjeografinë, janë në mes të Europës, ndaj vendi i tyre është aty. E pashmangshmja është të merren vesh”.

Rama tha se aktualisht situatën mes dy vendeve e sheh më pozitive. Sipas tij aktualisht ka progres në parim për të ecur përpara në çështjen e asociacionit.

“Unë kam qenë hapur kritik sepse kam besuar gjithmonë se paqja është shumë herë me e dobishme për gjithkënd, sesa çfarëdolloj përpjekje për ta shtyrë këtë paqe dhe për ta shndërruar politikën e jashtme në një mjet të politikës së brendshme. Situata tanimë siç e shoh unë, është paksa ndryshe, sepse ka një progres domethënës në pranimin në parim për të ecur përpara me çështjen e asociacionit. Shpresoj që do të vazhdojë kështu dhe pastaj hapat e tjerë do të ndërmerren duke qenë se nuk ka asnjë fitimtar këtu. Kostoja nuk është kaq e vogël dhe mund të jetë edh më dramatike, nëse e pashmangshmja mohohet, mohohet e shtyhet. Kam besuar gjithmonë që kjo është e vetmja rrugëzgjidhje”.

Forumi i Medias për Europën Juglindore (SEEMF) u mblodh në edicionin e XVII në Tiranë, me praninë e gazetarëve, redaktorëve, CEO të mediave, ekspertëve, politikanëve dhe përfaqësuesve të organizatave dhe institucioneve ndërkombëtare, nga më shumë se 30 vende të botës, në vijim të një tradite disa vjeçare të dialogut shumëpalësh mbi rolin e pazëvendësueshëm, kontributin dhe të ardhmen e gazetarisë dhe medias./tvklan.al