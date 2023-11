Mbështeti Palestinën, “Dior” zëvendëson Bella Hadid me një modele izraelite

14:51 09/11/2023

Bella Hadid është një nga modelet më të famshme dhe më të paguara në planet. Por ajo është gjithashtu një shtetase me origjinë palestineze, e cila ka mbajtur qëndrim për luftën në Lindjen e Mesme. Pikërisht mbase këto mendime të modeles kanë mërzitur shtëpinë e modës “Dior” që vendosi ta zëvendësonte me May Tager modele izraelite për fushatën reklamuese të Krishtlindjeve.

Edhe pse Bella Hadid ka një lidhje të gjatë me “Dior”, kjo nuk e pengoi shtëpinë të përdorte modelen izraelite May Tager. Ndërkohë as Bella Hadid dhe as “Dior” nuk i kanë komentuar thashethemet.

Megjithatë, Bella Hadid ka folur hapur për luftën e Izraelit me Palestinën dhe atë që po ndodh në Rripin e Gazës, e cila mund të ketë qenë shqetësuese.

May Tager ka bërë fotosesione me aktoren-modelen Anya Taylor-Joy dhe gra të tjera për aromat dhe produktet e kujdesit personal “Dior”, por është e paqartë nëse bashkëpunimi i tyre do të jetë afatgjatë.

24-vjeçarja May Tager tashmë ka një cv mjaft të pasur me bashkëpunime me shtëpi si ‘Giorgio Armani’, ‘Louis Vuitton’, ‘Victoria’s Secret’ e shumë të tjera.

Megjithatë, ndryshimi i Bella Hadid me May Tager nuk kaloi pa u vënë re nga përdoruesit e rrjeteve sociale.

