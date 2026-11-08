Krijimi i një fronti të përbashkët qytetar-politik kundër qeverisë së Edi Ramës dhe dalja me kandidatë të përbashkët në zgjedhjet e ardhshme lokale. Këto janë dy prej propozimeve kryesore të kryetarit të Partisë Republikane, Fatmir Mediu, i cili kërkon që nisma për bashkimin e opozitës të vijë nga studentët, pedagogët dhe protestuesit, e jo nga partitë politike.
Në Asamblenë Kombëtare të republikanëve, Mediu e cilësoi protestën e të rinjve si shpresë për ndryshimin e vendit, duke kërkuar që ajo të shndërrohet në një lëvizje më të gjerë qytetare dhe politike.
“Ndërtimi i një koalicioni qytetar-politik, të thirrur nga protestuesit, studentët, pedagogët, pa asnjë përjashtim politik, si një front i qartë kundër korrupsionit, dhunës, pabarazisë dhe qeverisë së Edi Ramës dhe me një qëllim thelbësor: zgjedhje të lira dhe të ndershme.”
Mediu renditi si kërkesa dorëheqjen e kryeministrit Rama, krijimin e një qeverie kujdestare, reformën zgjedhore me lista të hapura, reformën territoriale dhe kufizimin në dy mandate të qëndrimit të kryeministrit në detyrë.
Ai kritikoi gjithashtu mënyrën e funksionimit të sistemit aktual zgjedhor dhe kërkoi që reforma të ketë në fokus ndarjen e shtetit nga krimi dhe garantimin e konkurrimit të lirë politik.
Klan News
/tvklan.al