Pasuesi i Papa Françeskut, Papa Leone XIV, ka dhënë përshëndetjen e tij të parë, njëherazi dhe mesazhin e parë nga Lozha e Shën Pjetrit, pas përzgjedhjes së tij nga konklava.

Ati i Shenjtë u lut për paqe në të gjithë botën, një paqe që vjen nga Zoti.

“Paqja qoftë me të gjithë ju.

Motra e vëllezër të dashur kjo është përshëndetja ime e parë. E dua që kjo përshëndetja ime e parë të jetë një mesazh për paqen në të gjithë botën. Paqja qoftë me ju. Një paqe që vjen nga Zoti. Nga Zoti që i do të gjithë, pa kushte”.

Papa Leone XIV u shpreh se bota duhet të vijojë nën hapat e të ndjerit Papa Françeskut, zërin e të cilit e cilësoi si të fuqishëm dhe bekues.

“Ne duhet të vazhdojmë të dëgjojmë zërin e dobët, por të fuqishëm të Papa Françeskut, që bekoi Romën dhe ka bekuar të gjithë botën, në mëngjes e ditën e Pashkëve”

Më tej, Ati i Shenjtë vijoi duke shprehur dashurinë e Zoti për të bijtë e Tij, e se bota ka nevojë për dritën e Tij.

“Ky mesazh thotë që Zoti ju do, Zoti ju do të gjithëve. E keqja nuk do prevalojë. Zoti ju do të gjithëve. Zoti është mes nesh. Bota ka nevojë për dritën e Krishtit. Njerëzimi ka nevojë për dritën e Tij”

Falenderim pati nga ana e Papës së ri ndaj konklavës që e caktoi në krye të Kishës.

“Falenderoj të gjithë ata që më zgjodhën mua pasues të Papa Françeskut. Dua të bëj këtë falenderim të veçantë për Santa Maria”

69-vjeçari u përzgjodh në votimin e pasdites së kësaj të enjteje, që përfundoi në orën 18.07 minuta, kur nga Kapela Sistine doli tymi i bardhë. Ai është papa i parë i lindur në Amerikën e Veriut, në Çikago të Shteteve të Bashkuara.

Robert Francis Privos mori votat e më shumë se 2/3-ave të 133 kardinalëve pjesëmarrës në konklavën e nisur pasditen e të mërkurës në Kapelën Sistine në Vatikan. Ai ka shërbyer edhe peshkop i dioqezës së Çiklajos në Peru nga 2015- 2023. Në shkur të këtij viti, Papa Françesku e caktoi atë kardinal peshkop në dioqezën e Albanos në Provincën e Romës.

